السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة متهمين بالشروع فى قتل فرد شرطة بأطفيح للجنايات

حبس متهمين
حبس متهمين

أحالت النيابة العامة، اليوم السبت، 4 متهمين بالشروع فى قتل أمين شرطة بأطفيح بإطلاق النار تجاه قوة أمنية خلال ضبط متهم، مما أسفر عن إصابة فرد شرطة بطلق نارى إلى محكمة الجنايات.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل إصابة فرد شرطة بطلق نارى أثناء مطاردة أحد العناصر الإجرامية بمركز أطفيح بجنوب الجيزة، حيث أوضحت التحقيقات، أن قوة أمنية من مديرية أمن الجيزة خرجت لتنفيذ أمر ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة بالجيزة لأحد المتهمين المتورطين فى أحد القضايا الجنائية.

وتابعت التحقيقات، أن تحريات الأجهزة الأمنية توصلت لاختباء المتهم فى إحدى المناطق بمركز أطفيح، وبناء على تلك المعلومات خرجت قوة أمنية لضبطه، وأثناء تنفيذ أمر الضبط فوجئت القوات بإطلاق المتهم وآخرين كانوا بصحبته النيران تجاه أفراد القوة الأمنية التى بادلتهم إطلاق النيران، مما أسفر عن إصابة فرد شرطة.

واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصاب، وطلبت تقريرا طبيا وافيا حول حالته، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم وباقى المتهمين المشاركين فى اطلاق النار على أفراد القوة الأمنية.

إحالة متهمين بالشروع في قتل أمين شرطة حملة عنصر إجرامي أطفيح

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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