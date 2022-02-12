السبت 12 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«سى دى سى»: فعالية الجرعة المعززة ضد كورونا قوية لكنها تتراجع بعد 4 أشهر

لقاح كورونا
لقاح كورونا

 أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي" عن أن الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد ـ 19" تظل فعالة ضد الفيروس، لكن هذه الفعالية تبدأ في التراجع في غضون نحو 4 أشهر.


وأضافت المراكز، في بيان، أن هذه الجرعة كانت لها فعالية أعلى ساهمت في تراجع أعداد من ينقلون إلى المستشفيات من المصابين بالفيروس ومن يحتاجون لرعاية عاجلة.


وأشارت إلى أنه خلال تفشي متحور (أوميكرون) فإن فعالية الجرعة المعززة ضد "كوفيد ـ 19" ساهمت في خفض نسبة حجز غرف الطوارئ بالمستشفيات إلى 87%، كما قللت نسبة من يتم نقلهم إلى مختلف أقسام المستشفيات لتصبح 91%.
 

من ناحية أخرى، نبهت إلى أن هذه الفعالية تتراجع إلى نحو 66% بحلول الشهر الرابع بعد تناول هذه الجرعة الثالثة.
 

ونصحت المراكز الأمريكية جميع الأشخاص المؤهلين بتناول الجرعة الثالثة، مؤكدة أن اللقاحات المضادة للفيروس تعد الوقاية الأفضل للحماية منه.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، و المكسيك، و الهند، و المملكة المتحدة، وإيطاليا، و روسيا، وفرنسا، وألمانيا.

حماية مستشفيات على خلال مستشفى الطوارئ لحم الأمريكي فيروس كورونا مراكز مصابين المستشفيات روس

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