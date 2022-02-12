السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وكيل «قيم الشيوخ»: «حياة كريمة» تجسيد عملي لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير

ندوة تنسيقية شباب
ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أرجع النائب محمد عزمي، وكيل لجنة القيم بمجلس الشيوخ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اندلاع ثورة 25 يناير، إلى ما وصفه بـ"غياب الكوادر السياسية"، وتردي الأوضاع الاقتصادية، ونتائج الانتخابات البرلمانية في 2010 التي تسببت في غضب مجتمعي كبير.

وقال "عزمي"، في المائدة المستديرة التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة مرور 11 عامًا على قيام ثورة 25 يناير، إن التشخيص الخاطئ للظروف المجتمعية والاقتصادية، وتصرفات بعض المنتسبين إلى الثورات، والمتحدثين باسمها تسبب في تحولها إلى "خريف عربي" استنزف مقدرات الدول والشعوب، رغم النوايا الطيبة التي كان يحملها بعض المحتجين.

ولفت "عزمي" إلى أن الدولة المصرية كانت مهددة بالسقوط لولا الملايين التي خرجت في ثورة 30 يونيو، وانحياز المؤسسة العسكرية إلى الشعب المصري، ضد جماعات التطرف وقوى الظلام التي تقودها جماعة الإخوان الخائنة، لتنهي سنوات الفوضى.

وشدد وكيل لجنة القيم بمجلس الشيوخ، على أن ما تراه مصر من تنمية حقيقية الآن، متجسدًا في مشروع حياة كريمة والمشروعات القومية التي تحقق التنمية المستدامة، وبرامج العدالة الاجتماعية متثملة في المشروع القومي "حياة كريمة" و "تكافل وكرامة"، هو جوهر ما طالب به الثوار في ثورة 25 يناير من عدالة اجتماعية، بالإضافة إلي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنهاء حالة الطوارئ بعد عقود، وإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

الانتخابات البرلمانية تكافل وكرامة المؤسسة العسكرية ثورة 30 يونيو التنمية المستدامة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الدولة المصرية مشروع حياة كريمة المائدة المستديرة

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وائل لطفي

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