السبت 12 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دراسة: الذين يعانون من إصابات فى النخاع الشوكي أكثر عرضة للاكتئاب

الاكتئاب
الاكتئاب

أظهرت دراسة جديدة، أن البالغين، الذين يعانون من إصابات في النخاع الشوكي، لديهم مخاطر عالية للإصابة بالاكتئاب والقلق ومشكلات الصحة العقلية الأخرى.
وحلل الباحثون فى جامعة ميتشيجان الأمريكية مطالبات التأمين الخاص من أكثر من 9 آلاف بالغ في الولايات المتحدة يعانون من إصابات في النخاع الشوكي، وأكثر من مليون شخص دون إصابات.
ووجدت الدراسة، أنه تم تشخيص اضطرابات الصحة العقلية لدى 59٪ من البالغين، الذين يعانون من إصابات في النخاع الشوكي، مقارنة بـ 31٪ من عامة السكان.
وقال الدكتور مارك بيترسون، أستاذ الطب الفيزيائى وإعادة التأهيل في كلية الطب جامعة ميتشيجان الأمريكية :" هناك حاجة إلى جهود سريرية محسنة لتسهيل الفحص والعلاج المبكر لكل من الآلام المزمنة والصحة النفسية في هذه الفئة السكانية المعرضة لخطر أكبر".
وأكد أن النتائج تأتي صدى لبحوث سابقة تربط إصابات الحبل الشوكي بحالات الصحة العقلية"، كما وجد الباحثون أيضًا أن الألم المزمن يرتبط ارتباطًا وثيقًا باضطراب ما بعد الصدمة واضطرابات تعاطي المخدرات وحالات الصحة العقلية الأخرى.
وفي معظم الحالات، كان للألم المزمن تأثير أكبر على مشاكل الصحة العقلية من التعايش مع إصابة الحبل الشوكي نفسها، ووفقًا للنتائج قال الباحثون إنهم يظهرون أنه يجب على الأطباء مراقبة مرضى النخاع الشوكي بحثًا عن حالات الصحة العقلية، وإحالتهم للعلاج إذا لزم الأمر.

وأضاف الباحثون، أن الإفتقار إلى التغطية التأمينية والخدمات المحدودة المتاحة تشكل عوائق أمام الفحص المكثف والعلاج النفسي المبكر.

وقال بيترسون، في إحدى الجامعات: "يحتاج أصحاب المصلحة إلى العمل معًا للضغط من أجل المزيد من التمويل الفيدرالي للبحوث وتعديلات السياسة الخاصة لضمان تغطية تأمينية كافية وطويلة الأجل لكل من الصحة البدنية والعقلية لتلبية احتياجات الأشخاص الذين يعانون من إصابات في النخاع الشوكي".

سياسة الولايات المتحدة جديدة جديد قلق العلاج خدمات دراسة اكتئاب فحص تسهيل امريكية جامعة مخاطر الصحة اضطراب ما بعد الصدمة تعاطي المخدرات الحبل الشوكي دراسة جديدة الصحة النفسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

طالع تفاصيل .. موعد إعلان نتيجة انتخابات نادي الزمالك

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم فقط.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائى برقم الجلوس ٢٠٢٢

الآن رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادى 2022 الترم الأول

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

موعد مباراة الأهلي والهلال السعودي فى مونديال الأندية والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تحدث الحرب؟ كل هذا التصعيد الروسي الأوكراني ينذر بالدمار

محمد عبدالعزيز

الهوا هوانا.. أم هواهم ؟

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا والذكرى الثلاثون لاستعادة الكرامة الوطنية

مؤمن المحمدي

حفلة تنكرية

حاتم حافظ

عندما أصبح خيرى شلبى «بيست سيلر»

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «3-4»

ماجد حبته

محيط واحد.. وكوكب واحد

مدحت بشاى

منتدى الطفل العربي

صور

انتخابات الزمالك

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تجلى أسر دبلوماسييها.. وتحذر من السفر إلى أوكرانيا

سارة شريف تكتب: يتنصتون عليهم

جولة جديدة.. كواليس عودة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل