وفاة عم كامل عيد شاعر المقاومة الشعبية ببورسعيد

سادت حالة من الحزن الشديد بمحافظة بورسعيد، وذلك بعد تداول خبر وفاة شاعر المقاومة الشعبية الكبير كامل عيد، والذي توفي قبل ساعات اليوم الجمعة.

نعى الآلاف من أبناء محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، الشاعر والكاتب والمؤلف الكبير كامل عيد، والذي وافته المنية بعد صراع مع المرض، وقد توفي عم كامل عيد عن عمر يناهز الـ 90 عامًا.

عم كامل عيد من شعراء المقاومة الشعبية في فترة العدوان الثلاثي على مصر، وقد أسس فرقة شباب النصر على غرار فرقة الصامدين بالإسماعيلية وأولاد الأرض بالسويس، التي ظلت تواجه العدوان بالفن خلال العدوان ورفض الهجرة من محافظة بورسعيد، واستقبلت الفرقة الرئيس الراحل أنور السادات في حفل قناة السويس بعد حرب أكتوبر.

عاصر عم كامل عيد رؤساء مصر الملك فاروق محمد أنور السادات، وجمال عبد الناصر، وحسني مبارك، وعبد الفتاح السيسي، وكان موظفًا في هيئة قناة السويس.

وكتب كامل عيد أغاني كان لها بالغ الأثر في دعم المقاومة الشعبية، ومنها "يا بنايين، وحروف من نور، ومركبنا المهاجرة، وهجرنا المصنع والولاد، ورفرف يا نسر في السماء، وهز الدنيا يا خال".

ومن أشهر أغاني عم كامل عيد رقصة أم الخلول من الفن الشعبي السمسمية، والتي كتبت للفرقة القومية للفنون الشعبية عام 1973، ورقص عليها عايدة رياض، ومشيرة أسماعيل، وكانت كل أعماله من كلماته وألحانه.

وكتب عم كامل عيد لأبطال المقاومة والفداء في عام 1956، وجسد بكلماته العامية بطولة عسران ومهران ارمز الفداء، وكتب أوبريت اسكتش سوق الحميدي وكان من اشهر ما الف الشاعر الراحل، وكتب في أول مرة تقيم فيها السمسمية مسرحًا.

وألف عم كامل عيد كتاب "عين ونغم"، والذي جمع فيه الموروث الشعبي الخاص بالمقاومة في مدن القناة، ووثق فيه أسماء المؤلفين والملحنين، وكانت حياة عم كامل عيد للوطن، ولم يتوقف دعمه لمصر منذ أن كان صبيًا وحتى فارق حياتنا.