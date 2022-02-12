الإعلان عن 200 مشترك وصلوا نهائيات الدوم.. وتصفيات بـ13 حلقة

انطلقت في الحادية عشرة من مساء اليوم، أولى حلقات برنامج «الدوم» أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مجالات التمثيل والغناء والتقديم التليفزيوني من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وذلك بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، ومن إشراف وتنفيذ شركة "ميديا هب سعدي – جوهر" في تجربة جديدة هي الأضخم في هذا المجال حيث تهدف الشركة إلى ضخ دماء جديدة من المواهب المصرية ليس فقط فق القاهرة فقط بل في كل محافظات مصر لكسر فكرة المركزية التي سادت خلال الفترة الماضية وتلبية لرغبات مئات الموهوبين الذين طلبوا الرعاية واكتشافهم.

تفاصيل التصفيات النهائية لبرنامج الدوم

وكشف القائمون على البرنامج عن وصول 200 فقط من المتسابقين من بين أكثر من 15 ألفا من المتسابقين من مجالات التقديم التليفزيوني والغناء والتمثيل ومن المقرر أن يبدأ البرنامج من اليوم وعلى مدار 13 حلقة قادمة لاختيار الفائزين في آخر حلقة حيث يتم التصفيات خلال الحلقات القادمة.

وبدأت أول فقرة من البرنامج بفقرة التقديم التليفزيوني حيث ظهر جميع المتسابقين على المسرح ليعرضوا نفسهم قبل بدء التصفيات النهائية، وبعدهم ظهر المشاركون في مسابقة التمثيل خلال المسابقة وظهر في النهائية المشاركون في مسابقة الغناء.

وتواجد الشباب على المسرح بملابسهم السوداء وبمظهر مميز للغاية ينم على التركيز في الإعداد للمسابقة ومتابعة المتسابقين خلال الفترة الماضية.

البرنامج المنتظر يشارك في عضوية لجنة تحكيمه المخرج المسرحي الكبير الدكتور خالد جلال وميرفت أبو عوف، وحددت الجهة المنتجة للبرنامج والمسابقة بالتعاون مع الجهات المشاركة في العمل أعمار المشتركين بين الذكور والإناث لتكون بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل اما التقديم من ٢١ لـ ٢٨ عاماً من جميع المحافظات المصرية حيث تم إجراء اختبارات لـ ١٥ ألف مشترك.