اليوم.. افتتاح معرض استيعادي للوحات الفنان الراحل «تاد» بمكتبة المستقبل

تقيم مكتبة المستقبل بمقرها الكائن بشارع جسر السويس، بجوار سنترال مصر الجديدة، في الخامسة من مساء اليوم السبت، معرض استيعادي للوحات الفنان الراحل (تاد)، والذي يستمر حتي يوم الخميس 16 فبراير الجاري. ويفتتح المعرض دكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة.

والفنان "تاد" أو ناجي ميشيل شنبو (1946 – 2007) من رموز حركة الفن التشكيلي المعاصر في مصر وهو ينتمي إلى المدرسة التعبيرية. جميع أعمال الفنان تحاكى قصص من قلب المجتمع المصرى وتركز على الحارة والأحياء الشعبية والشارع المصرى بمختلف أجواءه وصناعه، فنرى القهوة وبائع البطاطا حتى جامعى القمامة، والباعة الجائلين ببضائعهم المختلفة.

تابع الجمهور أعمال الفنان "تاد" بمجلة صباح الخير، وروزا ، اليوسف، والأهرام إيبدو، والإيجيبشين جازيت، ومجلات الأطفال علاء الدين، وقطر الندى.

أخرج "تاد" ونفذ العديد من أغلفة الكتب ودواوين الشعر والقصص، كما شارك بأعماله في عدة أفلام سينمائية.عاش الفنان في القاهرة وسويسرا وباريس.

أقام الفنان "تاد" وشارك في العديد من المعارض الخاصة والجماعية داخل مصر وخارجها نذكر من بينها : معرض بازل فى سويسرا 1988 ــ معرض بقاعة الفنون بالأوبرا 1991 ــ معرض بقاعة معهد جوتة القاهرة 1991 ــ معرض بالمركز الثقافى الفرنسى مصر الجديدة 1989 ــ معرض بالمركز الثقافى الفرنسى مصر الجديدة 1991 ـ 1992 ـ 1993 ـ- معرض بمعهد جوتة القاهرة 1991 ــ معرض بقاعة جرافتيى بالمعادى 1992 ــ معرض فى مجمع الفنون قاعة أخناتون 1993 ــ معرض بالمركز المصرى للتعاون الثقافى الدولى ( الدبلوماسيين الأجانب ) 1995 ــ معرض بمركز جماعة خدمات المعادى 1996.

معرض بقاعة إكسترا 1999 ــ معرض بقاعة دروب 2002 ــ معرض بقاعة بيكاسو 2004 ــ معرض بأتيليه الإسكندرية 2014 ــ معرض "أعمال صحفية" بمركز رامتان الثقافى بمتحف طه حسين أغسطس 2014 ــ صالون الجمعية الأهلية للفنون 1989 ــ المعرض العام في قاعة النيل 1991 ــ معرض "صرخة من الكويت" بقاعة النيل 1991ــ معرض بالجمعية الأهلية للفنون قاعة النيل 1991 ــ معرض بالقاعة المستديرة بنقابة الفنانين التشكيليين بالقاهرة بعنوان "منكوبى الزلزال" 1992 ــ معرض "هليوراما 10" في المركز الفرنسى للثقافة والتعاون العلمى بمصر الجديدة ) 1996 - المعرض القومى للفنون التشكيلية الدورة ( 25 ) 1997

هذا بالإضافة إلى عدة معارض إستيعادية للفنان بعد رحيله مثل مع معرض جاليري "بيكاسو إيست" 2020.

