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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 12-2-2022

حالة الطقس
حالة الطقس

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.


وتوقع الخبراء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، ومشمس على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 20 10
الاسكندرية 19 11
وادى النطرون 20 10
طنطا 19 10
شبين الكوم 20 11
دمنهور 18 10
بلطيم 18 10
مطروح 18 11
السلوم 18 10
سيوة 19 06
بورسعيد 19 09
دمياط 19 11
الزقازيق 20 10
المنصورة 19 10
الاسماعيلية 20 10
السويس 20 10
العريش 18 10
رفح 18 10
رأس سدر 20 11
نخل 17 06
نويبع 20 13
طابا 17 14
كاترين 14 00
الطور 21 12
شرم الشيخ 22 14
الغردقة 22 13
مرسى علم 23 12
الفيوم 19 05
بنى سويف 20 06
المنيا 20 05
أسيوط 21 05
سوهاج 22 05
قنا 24 09
الأقصر 25 09
أسوان 26 11
ادفو 26 10
أبوسمبل 25 11
الوادى الجديد 23 09
شلاتين 24 13
ابو رماد 21 13
حلايب 20 14
رأس حدربة 20 14
 

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