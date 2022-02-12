أشرف زكى فى افتتاح «الدوم»: أقول لكل موهوب اعتبر نفسك أبو جبل

انطلقت قبل قليل الحلقة الأولى من برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب فى كل المجالات الفنية، ، من إنتاج شركة «المتحدة للخدمات الإعلامية»، وتنفيذ شركة «ميديا هب- سعدى جوهر»، وبدعم من وزارتى الثقافة والشباب والرياضة.

تفاصيل كلمة أشرف زكي في افتتاح الدوم

وقال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في كلمته مع دخوله للقاعة، إن الفرصة متاحة حاليا لكل موهوب اغتم الفرصة وربع الفرصة، وأقول لكل موهوب اعتبر نفسك أبوجبل حين أتت له الفرصة بعد إصابة الشناوي في كأس الأمم الأفريقية لم يتركها واغتنمها بشدة حتى وصل إلى قمة المجد خلال المباريات التي لعبها واشاد ببرنامج الدوم والفكرة التي تقدم من خلال الشركة المتحدة وميديا هب.

ومَثلت النجمة شيرين عبدالوهاب مفاجأة القائمين على البرنامج، بوجودها في الحفل بإطلالتها الفريدة وصوتها المميز، فى الحلقة الافتتاحية، حيث قدمت أغنية الافتتاح مع عروض استعراضية مميزة، الأمر الذى كان دفعة كبيرة لكل الشباب من المتقدمين للبرنامج والمتأهلين للمراحل النهائية، التى تُقام فى القاهرة حاليًا، على أحد المسارح الكبيرة التى تم تصميمها خصيصًا لصالح البرنامج.

وأشادت شيرين عبدالوهاب بالتنظيم الهائل وبالفكرة، معبرة عن سعادتها بالظهور بين هذا الكم الهائل من الشباب والنجوم.

وظهر خلال الحفل عدد كبير من النجوم والفنانين، الذين حرصت الشركة على ظهورهم مع المواهب الشابة، إلى جانب حشد كبير من رجال المجتمع والشخصيات المهمة فتواجد النجم كريم عبد العزيز والنجمة يسرا والنجمة إلهام شاهين والنجم يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء وهالة صدقي والمخرج عمرو عرفة والمخرج شريف عرفة والفنان شريف منير والفنانة ريم مصطفى وعدد كبير من النجوم بالإضافة إلى الفنانة والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور أشرف صبحي و زير الشباب والرياضة.