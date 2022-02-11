حضور فني في الحلقة الأولى.. نهى درويش ويوسف عثمان يقدمان برنامج «الدوم»

شارك الفنان الشاب يوسف عثمان والإعلامية نهى درويش في تقديم برنامج «الدوم» الذي انطلقت حلقاته الأولى قبل قليل الحلقة عبر قناة ON لاكتشاف المواهب في كل المجالات الفنية، من إنتاج شركة «المتحدة للخدمات الإعلامية» وتنفيذ شركة «ميديا هب- سعدى جوهر» وبدعم من وزارتي الثقافة والشباب والرياضة.

وظهر الفنان الشاب يوسف عثمان في مقدمة الحفل وظهر كمذيها للريد كاربت وقدم الحفل والاستعداد ليناء الأستوديو وكيف تم البناء ليصبح أكبر منصة لاستقبال النجوم واكتشاف المواهب في مصر، بينما تواجدت نهى درويش على مسرح الحفل وقدمت النجمة شيرين عبد الوهاب التي قدمت أغنية الافتتاح “مصر”، حيث ظهرت خلال الحلقة الأولى كمفاجأة من القائمين على البرنامج بوجودها في الحفل بإطلالتها الفريدة وصوتها المميز، في الحلقة الافتتاحية.

ومع انطلاق الحفل وعلى السجادة الحمراء ظهر عدد كبير من النجوم والإعلاميين منهم النجمة يسرا والنجم كريم عبد العزيز والنجم يوسف الشريف والنجمة إلهام شاهين والمخرج الكبير شريف عرفة والمخرج عمرو عرفة والمخرج طارق العريان والفنان شريف منير والفنانة ريم مصطفى والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

ومن خلال فيديو توضيحي في بداية الحلقة ظهر المجود الكبير لبناء الاستوديو الذي سيشهد على اكتشاف المواهب والمجهود الكبير الذي شارك فيه ما يقرب من 5000 عاملا خلال الأشهر الماضية ومع المشهد الأول من الحفل، ظهرت عبقرية الجهات القائمة على البرنامج في تنفيذ أعمال الديكورات والإضاءة والتنظيم بشكل عام، للخروج بهذا العمل بصورة مميزة للغاية.

وخلال الفترة الماضية وصلت القائمة النهائية للمشاركين في البرنامج إلى ما يقرب من ١٥ ألف مشارك، في تحدٍ كبير لكل القائمين عليه، وبما يعكس المجهود المبذول منهم، ووصل للمراحل النهائية عشرات الشباب الذين أظهروا موهبتهم من الحلقة الأولى.