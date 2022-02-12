الجمهور لـ شيرين عبدالوهاب عن اللوك الجديد: «نفس شكلك أيام أه يا ليل»

نشرت الفنانة شرين عبدالوهاب عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفديوهات القصيرة والسوشيال ميديا “إنستجرام”، مجموعة من الصور لها وهي ترتدي فستان لونه أسود مليء بالإكسسوار البيضاء، حيث ظهرت بقصة شعرها التي قامت بها وقامت بوضع مكياج بسيط.

شرين عبدالوهاب تتألق باللوك الجديد والجمهور يتفاعل

بالإضافة إلى الفيديو التي قامت بنشرة أيضا وهي ترتدي الفستان الأسود المطعم بالإكسسوار بالإضافة لوضع مكياج بسيط، وظهرت ترتدي هيلز أسود وقامت بالتعليق علي الفيديو قائلا: "استايل جديد".

كما علقت علي الصور التي نشرتها علي حسابها الخاص موقع أنستجرام موقع تبادل الصور والفديوهات القصيرة والسوشيال ميديا، قائلة: "من افتتاح برنامج الدوم بالتوفيق لكل المواهب المصرية".

فيما علق معجبين شيرين عبدالوهاب علي اللوك الجديد بأنه من ألبوم جرح تاني فيما علقت جوني إحدى رواد موقع "إنستجرام" ومتابعي شرين عبدالوهاب قائلة:"طلع نفس شكلك أيام أه ياليل".

كما علقت زهرة الحسيني إحدى رواد موقع "إنستجرام" ومتابعي المطربة شيرين عبدالوهاب قائلة: "فديتك يا أجمل شرين".

بينما علقت بسمة حسان إحدى رواد موقع إنستجرام موقع تبادل الصور والفديوهات القصيرة والسوشيال ميديا علي الصورة قائلة: "الله رجعت شرين الحلوة مثل ما كانت".

رضوى الشربيني وسالي شاهين لـ شرين قمر وفدوة الجمال

بينما علقت رضوى الشربيني على صورة شيرين، قائلة:"فدوة للجمال".

كما علقت سالي شاهين، قائلة: "قمر".

ويعتبر برنامج "الدوم" هو أول برنامج لاكتشاف المواهب حيث يجمع بين التمثيل والغناء ويكون الموسم الأول، والذي سيعرض حصريا على شاشة قناة "ON"، البرنامج من إنتاج شركة "ميديا هب سعدي- جوهر"، بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، وتتبناه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.