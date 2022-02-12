السبت 12 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حماة الوطن بالإسكندرية ينظم احتفالية لأفلام المخرج يوسف شاهين

احتفالية أفلام يوسف
احتفالية أفلام يوسف شاهين بالإسكندرية

نظمت أمانة الثقافة والفنون بحزب حماة الوطن في الإسكندرية احتفالية إسكندرية لأفلام يوسف شاهين للتأكيد على قيمة المخرج العبقري الراحل يوسف شاهين كأحد رموز الإبداع الراقي محليًا وعالميًا، تحت رعاية محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف والنائبة منى عمر عضو مجلس النواب.


وتضمنت الاحتفالية عرض أفلام وثائقية حول يوسف شاهين ثم عرض فيلم “إسكندرية ليه” من إخراج المخرج الراحل، في حضور شيرين مصطفى رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، والفنان القدير سيف عبد الرحمن والذي  كانت بدايته مع الراحل يوسف شاهين والناقد أمير أباظة رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، وعدد من القيادات الحزبية والتنفيذية بالمحافظة.


وقالت النائبة منى عمر عضو مجلس النواب إن يوسف شاهين مخرج عبقري خرج بسكندريته وبأفلامه المتميزة إلى العالمية وحصد أهم الجوائز في المهرجانات العالمية.

 

وأضافت أن حزب حماة الوطن نظم هذه الاحتفالية لتأكيد قيمة رموزنا و تقديره للرسالة السامية للفن والإبداع الراقي، وتقدمت بالشكر والتقدير لقيادات الحزب على الدعم الكبير لهذه الاحتفالية، وعلى رأسهم اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا ومحمد مجاهد أمين عام الحزب بالإسكندرية والنائب السابق محمود عسكر أمين التنظيم بالحزب.

 

من جانبها، أشادت شيرين مصطفى رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، والتي حضرت الاحتفالية نيابة عن محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف بالإحتفالية وبفكرتها الرائدة، مؤكدة أهمية يوسف شاهين كرمز من رموز الابداع السكندري.

 

وأشاد أمين تنظيم الحزب في الإسكندرية محمود عسكر بالدور الثقافي والتنويري للحزب وسعيه الدؤوب من أجل إلقاء الضوء على الدور السامي للفن تجاه الإرتقاء بالمجتمع فكريا وثقافيا، متوجها بالشكر لقيادات الحزب على دعمها لكل مايرتقي بالفكر والثقافة.

 

وفي نهاية الاحتفالية، تم تكريم الضيوف من الفنانين والنقاد واهداء الدرع لمحافظ الإسكندرية لرعايته الكريمة للحدث الكبير.

احتفالية أفلام يوسف شاهين بالإسكندرية
احتفالية أفلام يوسف شاهين بالإسكندرية
احتفالية أفلام يوسف شاهين بالإسكندرية
احتفالية أفلام يوسف شاهين بالإسكندرية
احتفالية أفلام يوسف شاهين بالإسكندرية
احتفالية أفلام يوسف شاهين بالإسكندرية
الثقافة والفنون الإسكندرية احتفالية أفلام يوسف شاهين أفلام وثائقية حزب حماة الوطن

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