طالع تفاصيل .. موعد إعلان نتيجة انتخابات نادي الزمالك

موعد إعلان نتيجة انتخابات نادي الزمالك.. تدور التساؤلات من مشجعي ومحبي نادي الزمالك عن ميعاد نتيجة الانتخابات، بالرغم من خسارة نادي الزمالك في عدة مباريات الا ان مشجعي النادي مازالوا يهتموا باهم أنباء النادي، وتصدرت المحركات العالمية للبحث في "جوجل" في الساعات الاخيرة عقب غلق باب التصويت، وكذلك بالمواقع الرياضية الالكترونية، ويبحث عنه الآلاف من المحبيين و المشجعين لكورة القدم المصرية، ويبحث عدد هائل عن ميعاد ظهور النتيجه للانتخابات الخاصة بمجلس الادارة الجديد للنادي.

موعد إعلان نتيجة انتخابات نادي الزمالك 2022

ويستعرض موقع "الدستور" ميعاد فتح باب التصويت وانتهائه وكذلكً اخر التصريحات المعلن عنها.

لان هذا التساؤل يخص معظم بل أكثر من مشجعي كورة القدم المصرية، وخاصة مشجعي نادي الزمالك ويحتاجوا لمعرفه الميعاد بعد عمل انتخابات نادي الزمالك عام 2022، ولا سيما أن تمت الانتخابات اليوم الجمعه الذي يوافق 11 من شهر فبراير منذ الساعه 9 صباحاً ، فتم فتح باب التسجيل بالجمعية العموميه وذلك داخل مقر نادي الزمالك، من اجل القيام في اختيار الإدارة الجديدة للنادي العظيم نادي الزمالك، وعلماً ان التصويت استمر من الساعه 9 صباحاً إلى الساعه 7 مساء هذا اليوم.

تفاصيل موعد إعلان نتيجة انتخابات نادي الزمالك 2022

بعد ان علم عدد كبير من لاعبي نادي الزمالك انه من المفترض اجراء انتخابات وذلك لاختيار إدارة جديده لنادي الزمالك، وهم مترقبين ميعاد إعلان النتيجة لانتخابات “نادي الزمالك” 2022 ، وهذا التصويت يكون متاح امام الأعضاء و كبار السن الذين يقوموا بالتحرك بالكراسي المتحركه ، علماً بان اللاعبيين ايضا بعضهم يصدروا تصريحات نارية مثال: ان اشرف بن شرقي الذي أوضح لزملائه بالفريق واعلن عنها صريحه انه لن يجدد لنادي الزمالك اذا ما نجح المستشار مرتضي منصور في هذه الانتخابات ، علما بانه سوف ينتهي عقد اشرف بن شرقي مع الزمالك بنهايه الموسم الحالي ، والكثير من اللاعبيين ينتظر النتيجه الحاسمه التي ربما ستقلب الموازيين للنادي باكمله ، سواء ان كانت للمشجعين و الجماهير او اللاعبيين او الفرق المنافسه لنادي الزمالك ، لذلك نامل ان يوفق الله التي تم اختياره لادراه نادي الزمالك النادي الكبير مثل نادي الزمالك.