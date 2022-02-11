موعد وقنوات نقل مباراة الأهلى والهلال السعودى فى كأس العالم للأندية

نستعرض لكم فى هذا التقرير موعد وقنوات نقل مباراة الأهلي والهلال السعودي فى تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية والمقامة فى الإمارات فى الفترة من 3 فبراير حتى 12 فبراير 2022.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة فى مصر والوطن العربي موعد مباراة القمة النارية بين الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا ونادي الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا، فى مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية.

موعد وقنوات نقل مباراة الأهلي والهلال السعودي فى كأس العالم للأندية

يدخل المارد الأحمر اللقاء وهو يطمع فى الحصول على برونزية كأس العالم للأندية للمرة الثالثة فى تاريخه، خاصة بعد عودة اللاعبين الأساسيين لصفوف الفريق بعد المشاركة مع منتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، والتي حصل فيها المنتخب الوطنى على المركز الثاني بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام السنغال فى مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا.

بينما يحاول الهلال السعودي الخروج من هذه البطولة بالحصول على المركز الثالث للمرة الأولى فى تاريخه، حيث حصل على المركز الرابع فى نسخة مونديال الأندية بقطر 2019.

موعد مباراة الأهلي والهلال السعودي فى كأس العالم للأندية

تنطلق مباراة القمة العربية بين الأهلي المصري والهلال السعودي فى تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية على ملعب ستاد آل نهيان، فى تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السعودي فى مونديال الأندية

تنقل شبكة قنوات أبوظبي الرياضية بطولة كأس العالم للأندية عبر قناتها أبوطبي الرياضية إكسترا للمشاهدين بقارة آسيا والوطن العربي، كما تنقل المباريات فى بث مباشر عبر تطبيق AD SPORT على بلاي ستور.

من جهة أخرى تنقل شبكة قنوات السعودية الرياضية مباريات بطولة كأس العالم للأندية عبر قناتها SSC 7 للمشاهدين داخل المملكة العربية السعودية فقط على القمر الصناعي عرب سات (بدر)، ويعلق على المباراة المعلق السعودي مشاري القرني.

ومن المنتظر أن تقوم شبكة قنوات أبوظبي الرياضية بنقل المباراة عبر قناة اليوتيوب كما فعلت فى مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي فى نصف نهائي كأس العالم للأندية.



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تناولنا فى هذا التقرير موعد وقنوات نقل مباراة الأهلي والهلال السعودي فى لقاء تحديد المركز الثالث والرابع من مونديال الأندية، مع خالص التمنيات بالتوفيق للمارد الأحمر ممثل مصر فى مونديال الأندية وتحقيق البرونزية للمرة الثالثة فى تاريخه.

