الجمعة 11 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

طارق نصير: القضاء على العشوائيات أول بصمة فى الجمهورية الجديدة

اللواء طارق نصير
اللواء طارق نصير

قال النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إنه منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي سدة الحكم استطاع خلال فترة وجيزة عودة مصر للريادة على كافة المستويات، سواء السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إنشاء الجمهورية الجديدة لم يأت من فراغ بل كان نتاج فكر وتخطيط واستراتيجية على كل المستويات، مضيفًا: «نتطلع لأكبر من ذلك، لأن مصر تستحق منا الكثير».


وتابع «نصير»، أن أول بصمة في الجمهورية الجديدة هي القضاء على العشوائيات، ما يعد العبور الثاني، موضحًا أن الجمهورية الجديدة ساهمت فى القضاء على عشوائيات الريف المصري من خلال مبادرة «حياة كريمة»، قائلًا: «على المستوى الشخصي أعتبره العبور الثالث للدولة المصرية، إذ أن هذين المشروعين كان لهما تأثير واضح على المواطن المصري، بخلاف المشروعات القومية الأخرى التي تحدث على أرض مصر وتساهم بشكل كبير في دفع الاقتصادي المصري للأمام».


وكشف أن الرئيس السيسي أعطى توجيهاته بضرورة المشاركة المجتمعية من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، للمساهمة في مبادرة حياة كريمة، والمبادرات الرئاسية الأخرى، قائلًا: «منذ أن تم الإعلان عن مبادرة حياة كريمة وحزب حماة الوطن مشارك وبقوة في توفير بعض خامات البناء، والأجهزة والمعدات التي تقوم بفرش المنازل التي تم تجديدها في المبادرة».


وكشف وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن حزب حماة الوطن يسعى لإقامة دورات تثقيفية وتوعوية للمواطنين، حفاظا على الارتقاء الذي وصل إليه الريف المصري، بخلاف المتطلبات الأخرى، متابعًا: «حماة الوطن لن يدخر جهدًا للمساهمة في خدمة المواطن المصري بصفة عامة في كافة المجالات»، موجهًا رسالته إلى الشارع المصري بأن يكون على قلب رجل واحد لبناء الجمهورية الجديدة.

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