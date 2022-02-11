«esi-africa»: الاقتصاد الأخضر ينمو بمصر وفق برنامج إصلاح حكومي طموح

وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، على استراتيجية لمصر تتماشى مع برنامج الإصلاح الحكومي الطموح الذي تم إطلاقه مؤخرًا ودعم الاقتصاد الأخضر في البلاد.

وبحسب تقرير لموقع "esi-africa" الجنوب إفريقي، في الفترة بين عامي 2022 و2027، سيركز البنك الأوروبي على تعزيز اقتصاد أكثر شمولاً للأعمال التجارية ودعم النساء والشباب المصري بجانب تسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر وتعزيز القدرة التنافسية للدولة من خلال دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة.

وأكد التقرير الجنوب إفريقي أن الاقتصاد الأخضر ينمو في مصر من خلال إعادة الإعمار والتنمية.

ووفق التقرير منذ أن بدأ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية العمل في مصر قبل 10 سنوات، استثمر أكثر من 8.7 مليار يورو (9،9 مليار دولار) في 145 مشروعًا، 76٪ منها في القطاع الخاص.

وعلى مدى العقد الماضي، ركز البنك الأوروبي على الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتحسين البنية التحتية المستدامة، وتقوية القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وكذلك تشجيع المزيد من فرص العمل والتدريب للنساء والشباب والناس في المناطق النائية وفق موقع "esi-africa".

وبحسب التقرير تتركز نصف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في البنية التحتية المستدامة، والمساهمة في الاقتصاد الأخضر وتعزيز كفاءة الطاقة.

وقالت هايك هارمغارت، العضو المنتدب للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط​، إن البنك الأوروبي من خلال استراتيجيته الجديدة، سيواصل الجمع بين استثماراته والمشاركة القوية في السياسات للمساعدة في تسهيل مشاركة أكبر للقطاع الخاص وتعزيز حوكمة الشركات والاقتصاد في القطاع العام.

ووفق التقرير يعتبر التحول الأخضر من أولويات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ولمصر، التي ستستضيف قمة "كوب 27" COP27 هذا العام.

وقالت هارمغارت إن البنك الأوروبي لتعزيز الاقتصاد الأخضر يهدف إلى زيادة دعمه من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات.

وساهم البنك بحسب التقرير في تنويع مزيج الطاقة في مصر من خلال الالتزام بتمويل 1.6 جيجاوات إضافية من الطاقة المتجددة المركب، سيؤدي هذا إلى خفض متوقع قدره 8303 كيلوطن في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (ما يعادل الانبعاثات من استخدام الكهرباء لنحو 1.4 مليون منزل أو استهلاك أكثر من 17 مليون برميل من النفط).

ومن أجل تعزيز الوصول إلى التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، قدم البنك ما يقرب من مليار يورو إلى 19 مؤسسة مالية خاصة واستثمر 128 مليون يورو (145.7 مليون دولار) في صناديق أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة لضمان توافر التمويل طويل الأجل.

كما أطلق البنك برنامج "المرأة في الأعمال" و "الشباب في الأعمال التجارية" للمساعدة في تطوير المهارات المالية، بالإضافة إلى ذلك، أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أول منصة للمهارات القطاعية في مصر لتسهيل الوصول إلى التدريب وفرص التعلم القائم على العمل للشباب.