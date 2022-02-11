السبت 12 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

دراسة: اتباع نظام غذائي صحي قد يزيد العمر 10 سنوات

نظام غذائي صحي
نظام غذائي صحي

يعتبر الغذاء السبب الأول في الكثير من الأمراض، فكل شخص مسئول عن ما يأكله، ويمكن أن تضيف تغييرات قليلة في نظامك الغذائي سنوات إلى حياتك ، ولكن كلما بدأت مبكرًا كان ذلك أفضل.

 

ويعد تناول نظام غذائي صحي أمرًا مهمًا ، لكن معظم الناس يجدون صعوبة في القيام بذلك يوميًا، ففي دراسة جديدة، وجد الباحثون آثار أنواع الأطعمة الصحية وغير الصحية، وقدّروا تأثير مبادلة بعضها بأخرى حسب العمر والجنس، حسبما ذكر موقع "webmd" الطبي.

 

يقول العلماء الذين أجروا الدراسة، أن التغيير المستمر من نظام غذائي نموذجي إلى نظام غذائي محسن في سن مبكرة يمكن أن يترجم إلى زيادة في متوسط ​​العمر المتوقع لأكثر من 10 سنوات.

 

الأطعمة التي تعزز طاقة الجسم:

أوضح خبراء التغذية، أن تناول المزيد من الأطعمة النباتية والحبوب الكاملة والمكسرات ، بالإضافة إلى تقليل اللحوم الحمراء من الأمور الجيدة لجسم الإنسان.

 

كما أن للفاكهة والخضروات أيضًا تأثير صحي إيجابي على جسم الإنسان، كما يتم تضمين الأسماك أيضًا في القائمة الصحية، في حين أن المشروبات المحلاة بالسكر والأطعمة القائمة على الحبوب المكررة، مثل الخبز الأبيض، من بين تلك التي يجب تجنبها.

 

التحول إلى نظام غذائي صحي يمكن أن يضيف 10 سنوات إلى الحياة

يقول الباحثون، أن نتائج الدراسة مبشرة للأفراد الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا، فإن التغييرات الغذائية المستمرة في أي عمر قد تعطي فوائد كبيرة لجسم الإنسان.

 

أشار الباحثون، إلى أن التغيير من نظام غذائي نموذجي إلى نظام غذائي مثالي في سن 60 عامًا لا يزال من الممكن أن يزيد متوسط ​​العمر المتوقع بمقدار 8 سنوات للنساء و 9 سنوات للرجال.

 

كما أظهرت الأبحاث في هذا المجال الفوائد الصحية المرتبطة بالطعام، مع التركيز بشكل أقل على التأثير الصحي لتغييرات النظام الغذائي.

اللحوم الحمراء دراسة جديدة الحبوب الكاملة الأطعمة النباتية الأطعمة الصحية

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وائل لطفي

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