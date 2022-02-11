قائد القوات البرية الأوغندى يبحث العلاقات الثنائية مع سفير مصر فى كمبالا

استقبل الفريق موهوزي كاينروجابا قائد القوات البرية الأوغندية ومستشار الرئيس موسيفيني للقوات الخاصة، اليوم الجمعة، السفير أشرف سويلم، سفير مصر في كمبالا، حيث تطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.



أعرب الفريق موهوزي عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية المصرية الأوغندية، لما يكنه من تقدير لمصر على كافة المستويات، وتطلعه لتعميق التعاون العسكري بين البلدين بما في ذلك في مجال مكافحة الإرهاب.

وأشاد بالدعم المصري المقدم لبلاده في مختلف المجالات وخاصة البرامج التدريبة التي تساهم في بناء قدرات كوادر الجيش الأوغندي، مبرزًا ترحيبه بالزيادة الملحوظة للمشروعات التنموية المصرية في أوغندا خلال الفترة الأخيرة.

سفير مصر وقائد القوات البرية الأوغندي

وتطرق اللقاء إلى التهديدات الأمنية الإقليمية وتداعياتها على استقرار المنطقة، مما يتطلب تضافر الجهود الإقليمية للحيلولة دون تفاقم الأوضاع ولإقرار السلم والأمن في المنطقة.



من جانبه، تناول السفير أشرف سويلم أوجه الدعم المصري المقدم للجانب الأوغندي، والذي شهد زخمًا كبيرًا مؤخرًا يعكس تنامي العلاقات الثنائية والتوجه المصري الداعم بقوة للتنمية في القارة الإفريقية.

واستعرض البرامج التدريبية المختلفة التي تقدمها مصر للكوادر الأوغندية في مختلف المؤسسات، وعلى رأسها المؤسسات الأمنية، مبرزًا الجهود المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.



وكذلك، استعرض السفير المصري المشروعات المصرية التي يتم تنفيذها مؤخرًا في أوغندا، وآخرها تسليم مشروع محطة "بوسيا" للطاقة الشمسية بشرق أوغندا إلى الحكومة الأوغندية لتوليد الطاقة الكهربائية بحجم 4 ميجاوات في منطقة بوسيا والمقاطعات المحيطة بشرق أوغندا، وافتتاح المركز الطبي المصري في مدينة جينجا، وتدشين مرحلة جديدة من العمل بالمزرعة النموذجية المصرية المشتركة، وغيرها من المشروعات التي تنفذها بعثة الري المصرية مثل إزالة الحشائش من البحيرات الأوغندية وإنشاء خزانات لحصاد مياه الأمطار.