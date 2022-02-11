الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شاب فى حادث سير ببنى سويف

انقلاب دراجة
انقلاب دراجة

لقي شاب مصرعه بمحافظة بني سويف، في حادث سير وقع، اليوم الجمعة، إثر نقلاب دراجة نارية أمام كوبري الواسطى، شمال المحافظة، ونقلته سيارة الإسعاف جثة هامدة إلى مستشفى الواسطى المركزي.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بانقلاب دراجة نارية أمام كوبري الواسطى، ووفاة شخص بمكان الحادث.

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة "م ي.ف" 24 عامًا، مقيم مركز الواسطى، إثر انقلاب دراجة نارية أمام كوبري الواسطى، ونقلته سيارة الإسعاف جثة هامدة إلى مستشفى الواسطى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة، التي طلبت استدعاء مفتش الصحة المختص تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن.

بني سويف حادث سير انقلاب سيارة الإسعاف وفاة شخص مشرحة المستشفى عمليات شرطة النجدة

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