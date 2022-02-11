معهد إعداد القادة ينظم لقاء مفتوحا لمناقشة قضايا الفتاة الجامعية

يستكمل معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات فوج الفتاة الجامعية بالجامعات المصرية بجامعة الأقصر، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال لقاء مفتوح يناقش قضايا الفتاة الجامعية.

وأكد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، أن للفتاة المصرية دور كبير فى العمل التطوعي والمجتمعي من خلال العمل الجامعي، موضحا أن تحقيق الجمهورية الجديدة لن يتحقق إلا من خلال تمكين المرأة والاستفادة من كفاءتها وخبرتها، لذا يأتى دور معهد إعداد القادة فى توفير الدورات التدريبية للفتاة الجامعية، وعقد اللقاءات مع أعضاء المجلس القومي للمرأة لمناقشة كافة القضايا الخاصة بالمرأة لتنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم من المتخصصين.

وخلال كلمته، أفاد مدير معهد إعداد القادة أنه سيقام غدٍ السبت حفل فني يقدمه كورال مصر كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان بطريق الكباش بالأقصر، وهو نفس الكورال الذي قدم حفلا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأشاد به مؤكدا على ضرورة اكتشاف المواهب فى الجامعات ، انطلاقا من دعم وزارة التعليم العالي للمواهب الطلابية، والعمل على تحفيز مواهب وابداعات وطاقات الجيل الصاعد بما يساهم فى تعزيز ارتباطهم وانتمائهم وحبهم لمصرنا الغالية.

وأكدت الدكتورة صابرين عبد الجليل، مقرر المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر، على أن المرأة المصرية فى الفترة الأخيرة تقلدت العديد من المناصب القيادية فى كافة المجالات، وذلك بعد إتاحة الفرصة الكبيرة للشباب فى قيادة مناصب متنوعة، وتمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا وثقافيا،مشيدة بدور المجلس في المشروع القومي لتنمية الأسرة، ومناقشة محور التوعية لمجابهة العنف الذي تتعرض له المرأة، ودعم تمكين المرأة في مجالات متعددة .

وتطرقت أماني الشعولى أمين لجنة السياحة بمجلس النواب في حديثها أن الرئيس السيسي راهن على المرأة المصرية وبالفعل كسب هذا الرهان حيث تشارك المرأة فى تحقيق مصر الحديثة والجمهورية الجديدة، حيث نجد سبع حقائب وزارية تتقلدها إمراة، موضحة أنه تم تخصيص 27% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، وفى نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش والإجابة على جميع تساؤلات الطالبات المشاركات فى هذا الفوج.

وفى سياق آخر، تضمنت فعاليات برنامج فوج الفتاة الجامعية بالجامعات المصرية برنامجا ترفيهيا سياحيا بهدف تعريف طالبات الجامعات بمعالم وتاريخ مصر، حيث قام معهد إعداد القادة بعمل جولة نيلية، زيارة إلى متحف الأقصر، وكذلك زيارة البر الغربي متمثلة فى الدير البحرى، وادى الملوك، حيث أبدع فريق كورال مصر، جامعة حلوان، برؤية وقيادة الدكتور أحمد عواد، وقدم فريق الكورال العديد من الأغاني الوطنية بأداء متميز داخل متحف حتشبسوت، وأشاد جميع الحضور بأدائهم الإبداعي.