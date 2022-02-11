الجمعة 11 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

معهد إعداد القادة ينظم لقاء مفتوحا لمناقشة قضايا الفتاة الجامعية

معهد اعداد القاده
معهد اعداد القاده بحلوان

يستكمل معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات فوج الفتاة الجامعية بالجامعات المصرية بجامعة الأقصر، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال لقاء مفتوح يناقش قضايا الفتاة الجامعية.

وأكد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، أن للفتاة المصرية دور كبير فى العمل التطوعي والمجتمعي من خلال العمل الجامعي، موضحا أن تحقيق الجمهورية الجديدة لن يتحقق إلا من خلال تمكين المرأة والاستفادة من كفاءتها وخبرتها، لذا يأتى دور معهد إعداد القادة فى توفير الدورات التدريبية للفتاة الجامعية، وعقد اللقاءات مع أعضاء المجلس القومي للمرأة لمناقشة كافة القضايا الخاصة بالمرأة لتنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم من المتخصصين.

وخلال كلمته، أفاد مدير معهد إعداد القادة أنه سيقام غدٍ السبت حفل فني يقدمه كورال مصر كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان بطريق الكباش بالأقصر، وهو نفس الكورال الذي قدم حفلا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأشاد به مؤكدا على ضرورة اكتشاف المواهب فى الجامعات ، انطلاقا من دعم وزارة التعليم العالي للمواهب الطلابية، والعمل على تحفيز مواهب وابداعات وطاقات الجيل الصاعد بما يساهم فى تعزيز ارتباطهم وانتمائهم وحبهم لمصرنا الغالية.

وأكدت الدكتورة صابرين عبد الجليل، مقرر المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر، على أن المرأة المصرية فى الفترة الأخيرة تقلدت العديد من المناصب القيادية فى كافة المجالات، وذلك بعد إتاحة الفرصة الكبيرة للشباب فى قيادة مناصب متنوعة، وتمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا وثقافيا،مشيدة بدور المجلس في المشروع القومي لتنمية الأسرة، ومناقشة محور التوعية لمجابهة العنف الذي تتعرض له المرأة، ودعم تمكين المرأة في مجالات متعددة .

وتطرقت أماني الشعولى أمين لجنة السياحة بمجلس النواب في حديثها أن الرئيس السيسي راهن على المرأة المصرية وبالفعل كسب هذا الرهان حيث تشارك المرأة فى تحقيق مصر الحديثة والجمهورية الجديدة، حيث نجد سبع حقائب وزارية تتقلدها إمراة، موضحة أنه تم تخصيص 27% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، وفى نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش والإجابة على جميع تساؤلات الطالبات المشاركات فى هذا الفوج.

وفى سياق آخر، تضمنت فعاليات برنامج فوج الفتاة الجامعية بالجامعات المصرية برنامجا ترفيهيا سياحيا بهدف تعريف طالبات الجامعات بمعالم وتاريخ مصر، حيث قام معهد إعداد القادة بعمل جولة نيلية، زيارة إلى متحف الأقصر، وكذلك زيارة البر الغربي متمثلة فى الدير البحرى، وادى الملوك، حيث أبدع فريق كورال مصر، جامعة حلوان، برؤية وقيادة الدكتور أحمد عواد، وقدم فريق الكورال العديد من الأغاني الوطنية بأداء متميز داخل متحف حتشبسوت، وأشاد جميع الحضور بأدائهم الإبداعي.

وزارة التعليم تعز التعليم العالي مدير عبد الفتاح السيسي فعاليات وزير التعليم كلية التربية تعزيز التعليم يلا توفى

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم فقط.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادى 2022 الترم الأول

«ظهرت الآن».. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط على بوابة التعليم الأساسى

مباراة الأهلى والهلال السعودى بحضور جماهيرى كامل

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حاتم حافظ

عندما أصبح خيرى شلبى «بيست سيلر»

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «3-4»

ماجد حبته

محيط واحد.. وكوكب واحد

مدحت بشاى

منتدى الطفل العربي

عبد الرحيم طايع

انتهاك الأطفال

القس. رفعت فكرى

يوم الأخوة الإنسانية!!

د. محمد عفيفي

طه حسين فى القرن الحادى والعشرين

خيري حسن

سعد الدين الشاذلي.. الكبرياء.. الذى لا يغيب!

صور

انتخابات الزمالك

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: يتنصتون عليهم

نشطاء إسرائيليون يتظاهرون ضد الاحتلال وإرهاب المستوطنين جنوب نابلس

تحطم مروحية «الخفاش» العسكرية الإسرائيلية قبالة سواحل حيفا