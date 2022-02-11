فى الذكرى الأولى لوفاته.. رحلة على حميدة من الفن للمرض

تمر اليوم ذكرى وفاة الفنان علي حميدة، الذي اشتهر بين الجمهور بأغنية "لولاكي" التي ظلت تتردد على ألسنة الجمهور منذ صدورها وحتى الآن بين الأجيال الحديثة، حيث إنها تمثل نوستالجيا لجموع الشعب المصري، فهي ضمن الألبوم الذي انطلق في الأسواق عام 1988، وكان يتضمن 8 أغنيات، وفي ذكرى وفاته الأولى نرصد محطات في حياته.

ولد في 17 أبريل من عام 1948، وظهر بشكل واضح في ثمانينيات القرن العشرين.

توفي علي حميدة العام الماضي عن عمر يناهز 73 عاما، بعد معاناة مع المرض.

قبل وفاته قالت أسرته إن هناك إهمالا من قِبل نقابة الموسيقيين وعدم الاهتمام بحالته الصحية، خاصة أنه كان يمر بضائقة مالية.

قدم الراحل علي حميدة 5 ألبومات غنائية طوال مشواره الفني، كان أولها "لولاكي"، ومن بعده "ناديلي" و"كوني لي"، ثم "نن العين" و"خان العشرة"، و"احكلي لي".

لم تحقق أغانيه نفس نجاح وشهرة "لولاكي" التي باعت ما يقرب من 6 ملايين نسخة حول العالم.

شارك علي حميدة خلال مشواره في فيلمين هما "مولد نجم" و"لولاكي" الذي قدمه مع معالي زايد وفؤاد خليل وسعيد عبدالغني وغيرهم، وهو من تأليف مصطفى محرم وإخراج حسن الصيفي.

أما فيلم “مولد نجم” فهو من إخراج وائل فهمي عبدالحميد، تأليف عزت عبدالوهاب، وشارك في بطولته أحمد سلامة وإنعام الجريتلي، وناصر سيف ومريم فخرالدين.

كما ظهر علي حميدة كضيف شرف في مسلسل "نسمة ونصيب" الذي غنى تتر المقدمة والنهاية له، إلى جانب مسلسل الهودج ومملكة الغجر، وظهوره أيضا في "ريح المدام".

جدير بالذكر أن علي حميدة اشتهر بين مختلف فئات الشعب بأغنية “لولاكي” والتي ظلت حتى الآن هي الأشهر من بين تاريخه الفني.