الجمعة 11 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

فى الذكرى الأولى لوفاته.. رحلة على حميدة من الفن للمرض

علي حميدة
علي حميدة

تمر اليوم ذكرى وفاة الفنان علي حميدة، الذي اشتهر بين الجمهور بأغنية "لولاكي" التي ظلت تتردد على ألسنة الجمهور منذ صدورها وحتى الآن بين الأجيال الحديثة، حيث إنها تمثل نوستالجيا لجموع الشعب المصري، فهي ضمن الألبوم الذي انطلق في الأسواق عام 1988، وكان يتضمن 8 أغنيات، وفي ذكرى وفاته الأولى نرصد محطات في حياته. 

ولد في 17 أبريل من عام 1948، وظهر بشكل واضح في ثمانينيات القرن العشرين.

توفي علي حميدة العام الماضي عن عمر يناهز 73 عاما، بعد معاناة مع المرض.

قبل وفاته قالت أسرته إن هناك إهمالا من قِبل نقابة الموسيقيين وعدم الاهتمام بحالته الصحية، خاصة أنه كان يمر بضائقة مالية. 

قدم الراحل علي حميدة 5 ألبومات غنائية طوال مشواره الفني، كان أولها "لولاكي"، ومن بعده "ناديلي" و"كوني لي"، ثم "نن العين" و"خان العشرة"، و"احكلي لي". 

لم تحقق أغانيه نفس نجاح وشهرة "لولاكي" التي باعت ما يقرب من 6 ملايين نسخة حول العالم.

شارك علي حميدة خلال مشواره في فيلمين هما "مولد نجم" و"لولاكي" الذي قدمه مع معالي زايد وفؤاد خليل وسعيد عبدالغني وغيرهم، وهو من تأليف مصطفى محرم وإخراج حسن الصيفي.

أما فيلم “مولد نجم” فهو من إخراج وائل فهمي عبدالحميد، تأليف عزت عبدالوهاب، وشارك في بطولته أحمد سلامة وإنعام الجريتلي، وناصر سيف ومريم فخرالدين.

كما ظهر علي حميدة كضيف شرف في مسلسل "نسمة ونصيب" الذي غنى تتر المقدمة والنهاية له، إلى جانب مسلسل الهودج ومملكة الغجر، وظهوره أيضا في "ريح المدام".

جدير بالذكر أن علي حميدة اشتهر بين مختلف فئات الشعب بأغنية “لولاكي” والتي ظلت حتى الآن هي الأشهر من بين تاريخه الفني.

مصر وفاة فيلم موسيقى ذكرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

مباراة الأهلى والهلال السعودى بحضور جماهيرى كامل

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم فقط.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادى 2022 الترم الأول

«ظهرت الآن».. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط على بوابة التعليم الأساسى

بالأسماء.. تفاصيل قرارات الترقيات وندب العاملين بإحدى شركات قطاع البترول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

طه حسين فى القرن الحادى والعشرين

خيري حسن

سعد الدين الشاذلي.. الكبرياء.. الذى لا يغيب!

د. بهي الدين مرسي

كيف يغادر العظماء الحياة؟

ماجد حبته

حقوق الإنسان وأمواله المنهوبة

حسين دعسة

إعادة أممية لتعريف التقدم فى عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

صور

انتخابات الزمالك

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

محطة تل أبيب

المزيد

نشطاء إسرائيليون يتظاهرون ضد الاحتلال وإرهاب المستوطنين جنوب نابلس

تحطم مروحية «الخفاش» العسكرية الإسرائيلية قبالة سواحل حيفا

إسرائيل تعين ضابطًا عسكريًا فى البحرين لأول مرة