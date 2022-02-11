لماذا تنصح «الصحة» بالحصول على التطعيم حتى بعد الإصابة بكورونا؟

متحدث الصحة يوضح للمواطنين لماذا تنصح الوزارة بالحصول على التطعيم حتى بعد الإصابة بكورونا

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن أن وزارة الصحة والسكان تنصح بتطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى بعد الإصابة بالفيروس والتعافي منه بعد مرور شهر.

وأوضح عبدالغفار، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه على الرغم من أن الأفراد الذين أصيبوا بفيروس كورونا وتعافوا يتمتعون بدرجة عالية من الحماية المناعية إلا أن المناعة الناتجة عن الإصابة بالفيروس تتغير من شخص إلى آخر حسب شدة الإصابة والسن وعوامل أخرى.

وأشار إلى أنه لا يمكن معرفة إلى متى سوف تستمر تلك المناعة، لذلك يوصى بالتطعيم بعد التعافي بشهر، وكذلك تناول الجرعة التنشيطية بعد التطعيم بـ6 أشهر.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 2009 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 382037 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 2189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس هو 448497 من ضمنهم 382037 حالة تم شفاؤها، و23172 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف، ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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