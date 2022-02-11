الجمعة 11 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فحص مشتبه بهم فى مقتل طالبة داخل منزلها بأوسيم

حبس
حبس

يواصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف هوية قاتل طالبة داخل منزلها في منطقة البراجيل بأوسيم، حيث تحفظ رجال الأدلة الجنائية على عينة من دماء القتيلة، وتم فحص جثمان الضحية، لبيان وجود آثار من جسد الجاني حال مقاومة القتيلة له، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمنزل المجني عليها.

كما لجأ رجال المباحث إلى فحص عدد من المشتبه بهم، والاستماع لأقوال والد ووالدة الضحية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة عقب الانتهاء من مناظرتها، وتوصل رجال المباحث بمركز شرطة أوسيم لعدة أدلة من شأنها الكشف عن القاتل خلال الساعات القادمة.

تلقى مركز شرطة أوسيم، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة طالبة بالصف الثالث الإعدادي، مقتولة داخل منزله، بمنطقة البراجيل، انتقل الرائد أحمد فرحات، رئيس مباحث أوسيم، والرائد وليد كمال، معاون مباحث المركز، إلى مسرح الجريمة، وتم فرض كردون أمني، وعثر على جثة فتاة تبلغ من العمر 15 سنة مصابة بطعنة نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض.

ويفحص رجال المباحث عددا من المشتبه بهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

رجال المباحث قاتل طالبة البراجيل اوسيم جثمان كاميرات المراقبة

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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