مصابو انقلاب سيارة من أعلى «الإقليمي» بمنشأة القناطر يكشفون كواليس مصرع شخصين

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، اليوم الجمعة، لأقوال المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى الطريق الدائري الإقليمي في منشأة القناطر، وذكروا عقب تحسن حالتهم الصحية، أنهم يعملون بإحدى الشركات، و فوجئوا قبل كارتة تحصيل الرسوم باختلال عجلة القيادة من يد السائق، ما أسفر عن انقلاب السيارة الميكروباص التابعة للشركة.

وذكروا أن السيارة انقلبت بأرض زراعية، ما أسفر عن مصرع اثنين من زملائهم، وإصابة 6 أشخاص آخرين، واستمع رجال المباحث لأقوال السائق المصاب، ومن المقرر إجراء تحليل مخدرات له، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد انقلاب سيارة من أعلى الطريق الدائري الإقليمي في منشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص تابعة لإحدى الشركات، مما أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 6 آخرين، تم نقل المصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.