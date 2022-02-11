الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

خبير عقاري: ظاهرة النصب مسمار في نعش قطاع الاستثمار

المهندس محمود الطاهر
المهندس محمود الطاهر

قال المهندس محمود طاهر، عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن ظاهرة النصب العقاري ستظل مسمار في نعش قطاع الاستثمار العقاري، مؤكدًا أن الشركات العقاريه الجادة في السوق والتي تمتلك الخبره وسابقة الأعمال والملائة المالية هي الأساس في تحقيق كيان للقطاع العقاري المصري، وتحقيقه نجاحاً في مدن الجيل الرابع وبالتحديد في العاصمة الإدارية الجديدة.


وتابع «طاهر» في تصريح لـ«الدستور»، أن البقاء للاكفأ في السوق العقاري حاليًا، مشيرًا إلى أن  الرؤية والوصول للقمة هو أسلوب الشركات التى ترغب فى البقاء بالسوق العقاري، وتحقيق تنمية حقيقية، أما الشركات التى يكون هدفها الأول الأخير جمع المال من خلال أساليبها التقليدية، فأصبح لا مكان لها فى السوق المصرى، إذ أن العميل أصبح أكثر وعيا عن فترات سابقة، وليس من السهل النصب عليه من خلال وهم العروض المزيفة وغير الحقيقية.

نصائح للحماية من التعرض للنصب

وحدد  عضو غرفة التطوير العقاري عدد من النصائح حتى لا يقع المواطنين فريسة سهلة للنصب، منها: 

-الشركات الجادة يكون لديها سابقة أعمال ومشروعات وتسليمات.

-اذهب للشركة ذات السمعة الطيبة التى توفى بوعودها.

-تعرف على تاريخ الشركة جيداً من حيث الالتزام بمواعيدها فى التسليم وما قامت به من مشاريع. 

-احصل على نسخة ضوئية من مستندات الشركة لأرض المشروع، ونسخة من تعاقداتها للتنفيذ وكذا نسخة من التراخيص الصادرة من الجهات الإدارية.

-اعرف ملاك الشركة وطاقمها الإدارة والتنفيذى على أساس أن هذا الأمر يفيد للتعرف على الشركات الموثوقة التى تستند على ملاك من أصحاب السمعة الطيبة من المجتمع.

-قم بزيارة المشروع والمقر الرئيسى للشركة التى ستتعاقد معها على أن تكون هذه الزيارات دورية لمتابعة تطورات المشروع وفق برنامج التنفيذ المتفق عليه، ويجب مراجعة الشركة فور رصد أية عمليات تأخير أو انحراف فى التنفيذ لأن الرصد المبكر قد يحمى جزءاً أو كل أموالك المدفوعة.
 

-راجع الجهة الإدارية للتأكد من ثبوتية ما تقدمه الشركة من معلومات أو مستندات حتى لا تقع فى المحظور.


-استعن بقانونى لمراجعة العقود المبرمة بينك وبين الشركة لضمان التمتع بحقولك الكاملة ووضوح التزاماتك.

-لا تنساق وراء الإغراءات غير المعقولة والوعود البراقة التى تشمل إمكانية تقديم جوائز نقدية وعينية، لأن هذه الجوائز ربما تكون البداية لجر المزيد من الزبائن.

-لا تنخدع بالأسعار المحروقة وتسهيلات السداد التى لا تتوافق مع الواقع والمنطق.

-ابتعد عن الوسطاء غير الأمناء لأن هؤلاء غالباً ما يكونون سبباً فى دخولك إلى فخ النصب.

-وثق ما تدفعه من أموال عبر التحويلات البنكية بأن تقوم بتحويل المبالع من حسابك البنكى لحساب الشركة البائعة.

خبير عقاري المهندس محمو الطاهر النصب العقاري آفة السوق العقاري البقاء للاكفاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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