ضبط 48 هاربا من المراقبة بحجوزات الشرطة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وباشتراك أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن، خلال 24 ساعة في مجال ضبط المتهمين الهاربين من المراقبة بحوزات أقسام الشرط، في ضبط (48) متهما.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابات المختصة التي تولت التحقيق.