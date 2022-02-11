الجمعة 11 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إحالة 23 من العاملين بالمنشآت الحكومية والصحية للتحقيق بالبحيرة

اللواء هشام آمنة 
اللواء هشام آمنة 

 وجه  اللواء هشام آمنة  محافظ البحيرة  بضرورة متابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين . 

وفي هذا الشأن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة امس الخميس ١٠ فبراير حملات تفتيشية مكثفة بالمرور على المنشآت الحكومية والوحدات الصحية   أسفرت عن إحالة:- ١٨ من العاملين بالإدارة الصحية والزراعية بالرحمانية  للتحقيق  لتغيبهم عن العمل بدون سند قانونى،و ٥ من العاملين بالوحدة الصحية بكنيسة اورين بشبراخيت للتحقيق لتركهم العمل بدون سند قانونى وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

كما أكد  اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمحلات التجارية لمتابعة تطبيق التراخيص والإجراءات الاحترازية  للحد من إنتشار فيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك تكثيف حملات رفع الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق وتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وفي هذا الشأن أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن ،رفع ٤٦٤ حالة إشغال طريق مخالف تنوعت مابين ثابت ومتحرك بنطاق الشوارع والميادين عبارة عن"١١٨حالة بايتاي البارود - ١٢٠ حالة بحوش عيسى - ٤٥ حالة بابوحمص - ٢٥ حالة بالدلنجات - ١٥٦ بدمنهور"

، كما تم إزالة ٩ أكشاك مخالفة وغلق مقرين للدروس الخصوصية بدمنهور،و تم تحرير ٦ محاضر لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية ومصادرة ٢ شيشة بالمرور على المقاهي والكافيهات.

تم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين المخالفين وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

البحيرة اجراءات محافظ البحيرة حركة المرور حوش عيسى المقاهي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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