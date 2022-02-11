التحقيق في حريق تاكسي وإصابة سائقه في شارع البحر الأعظم

تباشر النيابة العامة التحقيق في نشوب حريق بسيارة تاكسي بشارع البحر الأعظم في الجيزة، واستعلمت عن الحالة الصحية لسائق السيارة المصاب، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص السيارة.

وكانت الحماية المدنية تلقت إخطارا من الأهالي، يفيد باندلاع حريق هائل في سيارة تاكسي بمنطقة البحر الأعظم بالجيزة، وعلى الفور تمت السيطرة على النيران قبل امتدادها للسيارات المارة بالطريق.

وأسفرت النيران التي التهمت السيارة عن إصابة، “م .ف”، يبلغ من العمر 58 عامًا، سائق السيارة، بحروق، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وحُرر محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.