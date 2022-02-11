معاينة النيابة العامة تكشف سبب الحادث المروع على الطريق الإقليمى

كشفت معاينة جهات التحقيق، اليوم الجمعة، لحادث انقلاب «ميكروباص» أعلى الطريق الدائري بمنشأة القناطر في الجيزة، عن أنّ السيارة كانت تقل مجموعة من عمال إحدى الشركات، واختلت عجلة القيادة في يد سائقها ما أدى إلى انقلابها بشكل مفاجئ، ونتج عن الحادث مصرع عاملين وإصابة 8 بإصابات بالغة نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتوجه فريق من النيابة العامة إلى المستشفى لسؤال المصابين عن تفاصيل وملابسات الحادث، وبسؤالهم تبين أن الحادث وقع في أحد المنحنيات على الطريق الذي يضم بنايات على جانبيه تحجب الرؤية عن السائقين وتتسبب في تكرار الحوادث ليلا.

كانت غرفة عمليات المرور قد تلقت بلاغاً من غرفة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص من أعلى الطريق الدائري الإقليمي، فانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب السيارة قبل محطة رسوم الخطابة، ما أسفر عن مصرع شخصين من مستقلي السيارة وإصابة 7 آخرين جرى نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم.