الجمعة 11 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مدينة بورفؤاد يقود حملة للقضاء على ظاهرة «فارزي القمامة»

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة بورفؤاد حملة مكبرة للقضاء على ظاهرة فارزي القمامة، صباح اليوم، تحت قيادة  اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد، وأسفرت الحملة عن ضبط 3 عربات يد كان يستخدمها "فارزو القمامة"، وتشميع 1 محل بمنطقة مساكن هيئة قناة السويس، ووجه رئيس المدينة بالتحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم.

كما وجه رئيس مدينة بورفؤاد،  باستمرار الحملات والمتابعة الميدانية لضبط "فارزي القمامة" ومواجهتهم بكل شدة وحزم لما تمثله تلك الظاهرة السلبية من تبديد للمجهودات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة في تجميل الشوارع والطرق الرئيسية وتطوير الحدائق .

وأضاف "عامر" أنه في الوقت التي تقوم به المدينة بالتطوير وتجميل شوارع المدينة نجد هناك البعض من الخارجين علي القانون والمخالفين يقومون بتشويه المظهر الجمالي للمدينة، من خلال إخراج القمامة من الصناديق المخصصة لذلك وإلقائها خارج الصندوق مطالباً المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية للقضاء علي تلك الظاهرة التي لا تليق بالمدينة.

وفي شأن آخر، تابع رئيس مدينة بورفؤاد المتابعة والمرور اليومى لأعمال اللجنة المشكلة من مجلس المدينة لتحصيل الإيجارات والمتأخرات المستحقة على الوحدات السكنية وذلك تيسيراً على المواطنين بالسداد

كما تابع" عامر" المرور اليومي وأعمال اللجنة المشكلة من إدارة الحجز الإداري بمجلس المدينة والتي تقوم بالمرور بالتوازي مع فرق التحصيل حيث قامت اللجنة بتنفيذ عدة قرارات غلق وتشميع وحدات سكنية وذلك لمخالفة التعاقد وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكيها .

وشدد على الإدارات المعنية بضرورة المتابعة الدورية بمختلف مناطق المدينة لمنع المخالفات ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

المواطنين صباح تنفيذي هيئة قناة السويس قنا صندوق مطالب

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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