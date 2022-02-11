الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

في ذكرى وفاته.. سر عدم زواج الفنان الراحل علاء ولي الدين

علاء ولي الدين
علاء ولي الدين

صباح أول أيام عيد الأضحى، بتاريخ 11 فبراير، عام 2003، استيقظت مصر جميعها على خبر صادم وحزين بوفاة نجم الكوميديا، الفنان علاء ولي الدين، الذي تمكن من خلال أدواره وإن كانت قليلة من إدخال السعادة والسرور على قلب جميع الأسر المصرية، التي تحول احتفالها بعيد الأضحى إلى مأتم نتيجة لسماع هذا الخبر الحزين.

- سر عدم رغبة علاء ولي الدين في الزواج

عاش علاء ولي الدين، حياة مليئة بالمرح من أمام الشاشة، والأزمات والمعاناة من مرض السكر والضغط وزيادة الوزن خلف الشاشة، لكنه وبحسب رواية أخيه في أحد تصريحاته التليفزيونية، لم يكن يستمع إلى نصائح الأطباء وهو الأمر الذي حال دون رغبته في الزواج.

يقول شقيق علاء ولي الدين في تصريح سابق، إن أخاه تعرف على فتيات كثيرات، شأنه شأن جميع الشباب من أبناء جيله، حتى أنه قبل وفاته بعام تعرف على فتاة من خارج الوسط الفني، وربطت بينهم علاقة حب، إلا أن هذه القصة لم تكلل بالزواج، نظرًا لانشغاله بالأعمال الفنية، ورعاية الأسرة، هذا بالإضافة إلى شعوره الدائم بأنه سوف يموت سريعًا، فلم يكن يريد أن يعلق فتاة به ويتركها وحيدة طوال عمرها.

هذا الاعتقاد جاء نتيجة إصابته بالسكر في سن مبكرة، بالإضافة إلى عدم رغبته في الالتزام بالأدوية التي يقررها الطبيب، لذلك كان يشعر بأنه لن يستمر في الحياة طويلًا.

علاء ولي الدين وفاة علاء و زواج علاء ولي الدين النا جاي في السري

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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