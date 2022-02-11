الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«أعيش قصة حب».. عايدة رياض تتصدر محركات البحث بعد تصريحاتها الأخيرة

عايدة رياض
عايدة رياض

تصدرت الفنانة عايدة رياض محركات البحث بعد ظهورها، أمس الخميس، في لقاءٍ تليفزيوني كشفت خلاله عددًا من أسرارها الشخصية لأول مرة.

«أعيش علاقة حب مع رجل لم أره»

قالت الفنانة عايدة رياض إنها في بداية علاقة عاطفية مع مصري يحمل الجنسية الأمريكية، لم يسبق لها رؤيته، لكنه يتواصل معها هاتفيًّا، مضيفة: "أحيانًا الواحدة بتحتاج مكالمة تليفونية مع حد يقعد يتكلم شوية.. هو بيكلمني كتير سواء من أمريكا أو لما بييجي مصر".

وتابعت: "مش عارفة ليه مش بنتقابل.. هو زعل مني جدًا، كلمني أكتر من مرة لكن بيكون عندي تصوير أو ظروف صحية.. المود بتاعي مكانش حلو.. مكانش فيه دافع للمقابلة"، مستكملة: "قالي إنتي مش معقولة تكوني مشغولة للدرجة دي.. إنتي أكيد بتحبي حد وفيه حد في حياتك.. فعملتله بلوك وفكيته واتكلمنا تاني.. دماغي مكنتش مستحملة".

«رفضت عرضًا للعمل كراقصة بأحد الفنادق»

قالت الفنانة عايدة رياض إنّها رفضت عرضًا كبيرًا من فندق شهير لتكون فيه راقصة شرقية قبل 25 عامًا، مضيفة أنّها تعجبت من المكالمة التي وردتها من الفندق، مشيرة إلى عدم توقعها تلقي مثل هذا العرض، مؤكدة: "قولتلهم كان نفسي لكن أنا معرفش شرقي.. إخواتي كانوا معايا فضلوا يلطموا ويقولوا إحنا مش ناقصين"، مؤكدة حبها فن الرقص الشرقي.

«زواجها من أحمد بدير»

تطرقت عايدة رياض إلى شائعة زواجها من أحمد بدير، والتي سببت لها إزعاجًا كبيرًا، قائلة: "أكثر الشائعات اللي أزعجتني إن أنا وأحمد بدير اتجوزنا، وده محصلش، كل اللي حصل إن إحنا عملنا مسرحية قعدت 4 سنين، بنجاح جامد وبعدها بسنتين أو 3 عملنا مسرحية (تكسب يا خيشة)، وطبعًا الفترة اللي طولت بينا في الشغل سبب تلك الشائعات"، مضيفة: "رديت ساعتها على الشائعة بشكل مازح، بإن أنا متجوزتش من أحمد بدير لأنه مش راجل شقي، وطبيعي مفيش حد مبيحبش في الدنيا الراجل الشقي". 

مصر الجنس أمريكا تصوير امريكية عرض الخميس

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