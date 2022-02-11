الأمن العام يداهم بؤر الإجرام فى الدقهلية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعددا من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (9) قطع سلاح ناري وأبيض، وضبط (16) قضية إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (19) متهمًا، لعدد (7) منهم معلومات جنائية، وضبط (7) متهمين هاربين، وتنفيذ (7532) حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابات المختصة التحقيق.