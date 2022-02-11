ضبط 173 قطعة سلاح نارى و239 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وذلك من خلال تنسيق أمني عالي المستوى بين قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن، وتمكنت خلال الـ 24 ساعة الماضية، بجميع محافظات الجمهورية من تحقيق النتائج الإيجابية الآتية.

ضبط 173 قطعة سلاح نارى و239 قضية مخدرات وتنفيذ (86614) حكما قضائيا متنوعا، وتم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية، لضبط كافة مظاهر الخروج عن القانون، ومكافحة الجريمة بشتى أنواعها وتفعيل دور الأمن الوقائي لتفادي الجريمة قبل حدوثها.