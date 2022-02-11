الجمعة 11 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

طلاب الاعدادية
طلاب الاعدادية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس من الكلمات الأكثر استخداما حاليا عبر محرك البحث العالمي جوجل تزامنا مع إعلان نتائج طلاب 3 إعدادي في المحافظات.

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات وموعد إعلان النتيجة عبر الموقع الإلكتروني و حقيقة إلغاء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بسبب أوميكرون.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

يمكن الاستعلام عن نتائج طلاب 3 إعدادي  في الترم الأول للعام الدراسي الحالي 221-2022 عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الشرقية وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية (من هنا).
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.
  • تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي للطالب.
  • كتابة بيانات الطالب بالتفصيل في الخانات المخصصة لذلك.
  • تدوين رقم جلوس الطالب و المدرسة المقيد بها.
  • الضغط على زر الاستعلام.
  • ظهور نتائج الطلاب في جميع المواد الدراسية.

أجريت امتحانات الفصل الدراسي الأول وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار عدوى كورونا المستجد كوفيد 19.

موعد ظهور نتائج طلاب 3 اعدادي بالشرقية

أصبح إعلان نتائج طلاب 3 اعدادي محافظة الشرقية أمرا وشيكا خاصة عقب إعلانها في عدة محافظات خلال الساعات القليلة الماضية أبرزها محافظة الجيزة، وذلك عقب خضوع كافة أوراق الإجابة للتصحيح وأعمال الكنترول خلال الأسبوع الماضي ولم يعد يتبقى سوى اعتمادها رسميا من المحافظة خلال ساعات.

وكان قد أدى 134 ألف و415 طالب وطالبة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية خلال الفترة من 15 يناير الماضي إلى 3 فبراير الجاري وسط إجراءات احترازية صارمة وينتظرون الآن إعلان النتائج عبر الموقع الرسمي للمديرية خلال الساعات القادمة.

اقرأ أيضا 

رابط نتائج طلاب 3 إعدادي 2022

«الزراعة» تتابع حالة المحاصيل الشتوية في الشرقية

فصل جنرال إريتري طالب بسحب قوات بلاده من تيجراي

حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني 2022

يبحث عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2022 و حقيقة تعطيل الدراسة في الفصل الثاني مئات الآلاف من أولياء أمور الطلاب حيث نفت كافة المصادر الرسمية المتمثلة في وزارة التربية والتعليم ورئاسة الوزراء كافة الشائعات المترددة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن تعليق الدراسة في الترم الثاني للعام الدراسي الحالي بسبب أوميكرون.

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجه البحري والقبلي اليوم

الإحصاء: 58.3% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لفرنسا خلال 10 أشهر

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2022 نتيجة الشهادة الاعدادية الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية الشرقية الفصل الدراسي الثاني طلاب 3 إعدادي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم فقط.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى

الآن رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادى 2022 الترم الأول

«ظهرت الآن».. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط على بوابة التعليم الأساسى

مصرع شخص وإصابة 16 بانقلاب أتوبيس «غرب الدلتا» بطريق الإسكندرية- مطروح (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

طه حسين فى القرن الحادى والعشرين

خيري حسن

سعد الدين الشاذلي.. الكبرياء.. الذى لا يغيب!

د. بهي الدين مرسي

كيف يغادر العظماء الحياة؟

ماجد حبته

حقوق الإنسان وأمواله المنهوبة

حسين دعسة

إعادة أممية لتعريف التقدم فى عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعين ضابطًا عسكريًا فى البحرين لأول مرة

ناشطة أردنية تروى كيف تعرض هاتفها للاختراق عبر «بيجاسوس»

فلسطين: المواقف الدولية لا ترتقى لمستوى بشاعة جرائم الاحتلال