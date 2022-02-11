الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس مجلس النواب يتوجه إلى البحرين على رأس وفد برلمانى

المستشار حنفى جبالي
المستشار حنفى جبالي

يتوجه اليوم، الجمعة، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يرافقة وفد من أعضاء مجلس النواب، الي مملكة البحرين، في زيارة رسمية تلبية للدعوة المُوجهة من السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني.

وتأتي تلك الزيارة في إطار العلاقات الراسخة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة والمستويات، والتي خلقت حرصاً مُستمراً من قيادات البلدين على التنسيق الدائم دعماً للمصالح الحيوية للشعبين المصري والبحريني، وتبادل الرؤى إزاء المُتغيرات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

ويعقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والوفد المرافق له، خلال الزيارة  جلسة مباحثات مُوسعة مع السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني وعلي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني، لبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات البرلمانية "المصرية – البحرينية". 

ومن المقرر أن تشهد الزيارة لقاءات مع عدد من المسئولين البحرينيين رفيعي المستوى من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والبحرين؛ لتتناسب مع خصوصية تلك العلاقات وعمقها التاريخي وجذورها الراسخة . 

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قد رفع الأربعاء الماضي أعمال الجلسة العامة، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء المجلس الصحي المصري.

ومن المقرر أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 20 فبراير الجاي.

ونص القانون في مادته الأولى على إنشاء هيئة عامة خدمية تُسمى المجلس الصحي المصري، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، واعتبرت إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة الأكاديمية الطبية العسكرية - كلية الطب بالقوات المسلحة أحد فروع المجلس.

وحددت المادة الثانية أهداف واختصاصات المجلس الصحي المصري.

بينما منحت المادة الثالثة للمجلس الصحي المصري الحق في إجراء الامتحان الذي يعقده للتأهيل لمزاولة المهن الطبية قبل الحصول على الترخيص اللازم لذلك، وبما يتوافق وأحكام القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهنة.

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