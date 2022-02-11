انخفاض أسعار الذهب اليوم 11-2-2022

شهدت أسعار الذهب خلال فترة التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، تراجعًا ملحوظًا في معدلات الأسعار بأسواق الذهب والصاغة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك تأثرًا بانخفاض معدلات أسعار الذهب عالميًا خلال الساعات الماضية، حيث بلغ سعر الأوقية 1828 دولارًا خلال تعاملات اليوم، نتيجة لعدد من التأثيرات الاقتصادية والسياسية، منها انتظار إعلان الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة وتطورت الأحداث في أوكرانيا.



أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب اليوم

فى السياق ذاته، تراجعت أسعار الذهب الجنية الذهب في أسواق الصاغة المصرية، حيث بلغ 6400 جنيه بانخفاض يصل إلى خمسين جنيهًا عن معدلات الأمس، مع اختلاف سعر الجنيه الذهب وفقًا للمصنعية والمنطقة التجارية.



أسعار الذهب عيار 24 قيراطًا

بالإضافة إلى ذلك، تراجعت أسعار الذهب عيار 24 قيراطًا خلال تعاملات اليوم بأسواق الصاغة المحلية، حيث بلغ سعر جرام الذهب 914 جنيهًا، فى ظل تخوفات من ارتفاع معدلات التضخم مما يؤثر على أسعار الذهب.



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب، كذلك انخفضت أسعار الذهب عيار 21 قيراطًا بالأسواق المحلية، حيث بلغ 800 جنيه فى محلات الصاغة المصرية بمختلف المحافظات، مع اختلافات في أسعار المصنعية، خاصة أنه العيار المفضل من الذهب للادخار والاستثمار لدى قطاع كبير من المصريين.



سعر الذهب عيار 18 قيراطًا

أسعار الذهب، كما هبطت أسعار الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم الجمعة، حيث بلغ سعر الجرام 686 جنيهًا بأسواق الصاغة المحلية، فى ظل عدم إقبال كبير من المستهلكين على شرائه.

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فى الختام، رغم انخفاض أسعار الذهب خلال الفترة الحالية، فإن التوقعات تشير إلى ارتفاع معدلات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة نتيجة عدة عوامل منها انتظار قرارات رفع الفائدة الأمريكية وتطورات قضية أوكرانيا وأزمة الغاز الروسي.