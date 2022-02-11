إزالة 20 حالة تعد على حرم الطريق الزراعي في القليوبية

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بحي غرب شبرا الخيمة، بدأها بتفقد أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات على حرم الطريق الزراعي وأملاك الري بنطاق ترعة الشرقاوية بحي غرب شبرا الخيمة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 20 حالة تعد على مساحة 700 متر، وذلك ضمن مجهودات الموجة 19 لإزالة التعديات التي تنظمها المحافظة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والأجهزة الأمنية بالقليوبية.

وخلال الحملة تم إزالة العديد من الحالات بمعدات حي غرب شبرا الخيمة، وتنوعت التعديات ما بين أسوار حديدية ومخازن وورش وتندات ومخازن كلها أنشئت بالمخالفة على حرم الطريق الزراعي في مساحة الـ 25 مترا المحظور إقامة أي منشآت عليها.

وأكد محافظ القليوبية على استعادة هيبة الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الردع العام، ومؤكدا على استمرار الحملة لإزالة كل المخالفات على طول الطريق الزراعي بنطاق مدن المحافظة، مشيرا إلى أنه لن يسمح بأي مخالفة على حرم الطريق الزراعي مهما كان حجمها أو مرتكبها.

وشارك بالحملة كل من اللواء عمرو أبو رية مساعد مدير أمن القليوبية، واللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال النظافة والإشغالات على الطريق الزراعي بنطاق حي غرب شبرا الخيمة، موجها بتكثيف حملات النظافة على الطريق خاصة بالمناطق السكنية وإزالة جميع الإشغالات خصوصا الأكشاك المخالفة التي تتسبب في تعطيل الحركة المرورية نتيجة الانتظار الخاطئ أمام تلك الأكشاك.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد المنطقة المحيطة بقصر محمد علي، حيث تفقد شارع مطرانية شبرا الخيمة بعد الانتهاء من أعمال الدهانات بسور معهد التعاون الزراعي والانتهاء من أعمال الكهرباء وصيانة الأعمدة كما وجه المحافظ باستكمال أعمال تشجير الشوارع الجانبية ودهان واجهات العمارات بالمنطقة بالكامل.