«القوى العاملة» في أسبوع.. تسليم 120 وثيقة تأمين وتحذير من الجهات الوهمية

شهد حصاد الأسبوع في وزارة القوى العاملة، العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة من 4 إلى 10 فبراير، منها تسليم 120 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة بمتحف شرم الشيخ، وتوفير 6703 فرصة عمل للذكور والإناث، من بينها "قادرون باختلاف" برواتب مجزية في 18 محافظة، وتعيين 3675 شابًا في 5 محافظات، واسترداد 3.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المصرية في الأردن والسعودية، وتحصيل 7.5 مليون ليرة لبنانية لـ5 عمال مصريين في بيروت.

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث قام وزير القوى العاملة محمد سعفان في إطار جولاته الميدانية للمحافظات، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، بتفقد أول متحف للآثار المصرية بشرم الشيخ، واستمع لشرح من فوزي فايد مفتش الآثار، عن مراحل إنشائه، حيث يحتوي على حوالي 5200 قطعة أثرية تؤرخ للفترة الممتدة من بداية العصور التاريخية حتى العصر الحديث، فضلا عن التراث الثقافي لأهل سيناء وقبائلها، الذي يبرز الصورة التاريخية لمصر والحضارة المصرية عبر العصور المختلفة.

كما تناول بالشرح أهم القطع الأثرية المعروضة بالمتحف، ومنها القطع النادرة ، وكنوز الملك توت عنخ آمون، فضلًا عن معرض الأيقونات الأثرية لرحلة العائلة المقدسة، بالإضافة إلى مراحل من حياة السيدة العذراء مريم والبشارة والتجسد.

وأشاد الوزير، بمحتويات متحف شرم الشيخ، كونه يحكي جزء من التاريخ المصري، فضلا عن العمالة غير المنتظمة التي قامت بإنشائه.

وسلَّم الوزير والمحافظ 120 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المتحف والمسجلة بمديرية القوي العاملة بشرم الشيخ، تغطي حالات الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية إلي 200 ألف بعد أن كانت 100 ألف جنيه، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية الواعدة "حياة كريمة"، بحضور أشرف علم الدين مدير المديرية، واللواء عبدالفتاح حلمي، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لمحافظة جنوب سيناء، والدكتور مصطفى مدكور رئيس مجلس إدارة مجموعة مدكور التي قامت بإنشاء المتحف، والمهندسة ميريام سعيد إدوارد المشرف العام على المتحف، والمهندس حاتم خلف مدير المشروعات بشركة مدكور.

وتمكنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها نصف شهرية من توفير 6703 فرصة عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 6 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقًا لخبرة المتقدم، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 87 شركة ومصنع قطاع خاص في 18 محافظة لشغلها خلال شهر فبراير الجاري.

كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من يناير 2022 في النشرة السابقة وعددها 191 فرصة عمل، ليصبح إجمالي الفرص المعروضة 6894 فرصة عمل.

وأوضح الوزير، أن هذه الفرصة متوفرة في 18 محافظة هي القاهرة، والجيزة، وسوهاج، والقليوبية، والإسكندرية، والبحيرة، والمنوفية، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وجنوب سيناء، والمنيا، وأسيوط، وقنا، والوادي الجديد، والسويس، وبورسعيد، ودمياط.

وجددت وزارة القوى العاملة تحذيرها للمواطنين والعمالة غير المنتظمة بشأن اتصال بعض الجهات الوهمية بالمواطنين منتحلة صفة الوزارة، وتطلب من المواطنين الإدلاء ببياناتهم الشخصية وأرقام الكروت الإئتمانية للنصب عليهم.

وتهيب الوزارة بالمواطنين عدم التعاون مع تلك الجهات أو الأشخاص والحفاظ على سرية بياناتهم الشخصية حفاظًا عليها من عمليات النصب والسرقة.

وشددت وزارة القوى العاملة على أن كافة المنح أو المساعدات التي تُقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على قنوات الاتصال الخاصة بالوزارة سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي " manpower.gov.eg " ، أو الصفحة الرسمية الموثقة على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك ".

كما نظمت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان قافلة طبية متخصصة في طب الأسنان، لمدة 4 أيام ، بديوان عام الوزارة في إطار الاهتمام بالصحة العامة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية في إطار مبادرة "حياة كريمة" ، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الوزارتين ، وتحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان ، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة.

وتفقد وزير القوي العاملة أعمال القافلة، موجهًا الشكر والتقدير لكل القائمين على العمل فيها على المجهود المبذول فى إجراء الكشف على العاملين بالوزارة ، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، وإجراءات التعقيم والتطهير للقافلة .

وعلى جانب آخر ، كشف وزير القوى العاملة عن قصة نجاح لـ 3 شباب من خريجي الفندقة الشاملة بمركز التدريب المهني بالكوثر بسوهاج، قاموا فور تخرجهم من المشروع القومي للنهوض بمهارات الشباب الذي تنفذه وزارة القوي العاملة ضمن مبادرة "مهارتك أساس مهنتك" بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وهيلتون الأقصر ، بعمل مشروع يتمثل في "مطعم تيك أواي وديليفري" باسم "طاجن حواوشي"، وبذلك أصبحوا أصحاب أعمال، فضلا عن قيامهم بتوفير 9 فرص عمل للشباب للعمل معهم من أبناء المحافظة.

وقال وزير القوي العاملة : إن ذلك يأتي في ظل توجه الدولة المصرية لريادة الأعمال والتي تعد جزء من كافة التدريبات المهنية التي تنفذها الوزارة في كل الدورات التدريبية داخل مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة التابعة لها بالمحافظات .

وتلقى الوزير تقريرا بذلك من الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير مديرية القوي العاملة بسوهاج ، أشار فيه إلي أنه تنفيذا لتكليفات الوزير بمتابعة خريجي دورات الفندقة الشاملة وتوفير فرص عمل ومساعدتهم في فتح مشروعات خاصة بهم تمكن ثلاثة من خريجي الدورة الثانية للفندقة الشاملة من افتتاح مطعم للمأكولات بسوهاج وهم : محمد هاني يبلغ من العمر 27 سنة، حاصل على بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية، وعبد الهادي عبد الجواد 25 سنة، حاصل علي معهد سياحة وفنادق، ومحمد عبدالعال 22 سنة، حاصل علي دبلوم صنايع .

وتستمر قصص نجاح التدريبات المهنية التي توفرها وزارة القوى العاملة من خلال الدورات التدريبية المتعددة التي تنفذها من خلال 38 مركز ثابت، فضلا عن 27 وحدة متنقلة تابعة لها علي المحافظات.

حكي وزير القوى العاملة ، عن قصة نجاح أخرى لفتاتين من من خريجات الفندقة الشاملة بمركز التدريب المهني بالكوثر بسوهاج، تم تعيينهم في منتجع وفندق هيلتون الأقصر فور تخرجهم في المشروع القومي للنهوض بمهارات الشباب في إطار المبادرة الرئاسية الواعدة "حياة كريمة" ، وتنفذ المشروع وزارة القوي العاملة ضمن مبادرة "مهارتك أساس مهنتك" بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وهيلتون الأقصر، فضلا عن قيامهم بتوفير فرص عمل للشباب خريجي الدورة الأولى من أبناء المحافظة.

وقال وزير القوي العاملة :إن قصة النجاح هذه المرة تمثل قيمة مهمة لأنها تمثل نجاحاً لفكرة أن المرأة في الصعيد لديها القدرة والوعي وتستطيع بالتدريب الجيد أن تجد لها مكاناً متميزا في سوق العمل ، وهو الهدف الذي تسعى إليه الوزارة في إطار استراتيجية الدولة لتمكين المرأة اقتصاديا وفي كافة مناحي الحياة .

وفي إطار متابعة الوزير لخريجي الدورات التدريبية في مجال الفندقة الشاملة ، وتوفير فرص عمل لهم ومساعدتهم في فتح مشروعات خاصة بهم ، فقد تلقى تقريراً آخراً من مدير مديرية القوي العاملة بسوهاج، أشار فيه إلي أن فتاتين من خريجات الدورة الثانية للفندقة الشاملة تمكنت من الحصول على فرصه عمل بفندق هيلتون وهما : أميرة السيد محمد، وتبلغ من العمر 24 عاماً، من مدينة جهينة محافظة سوهاج ، حاصلة علي بكالوريوس الزراعة ، وأميرة أحمد يوسف، وتبلغ من العمر 24 سنة، من مدينة طما محافظة سوهاج، حاصلة علي معهد فني تجاري من أوائل الدورة الأولى للفندقة الشاملة، من العمل بفندق هيلتون الأقصر.

وأعلن وزير القوي العاملة ، أن المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع للوزارة ، يهدف إلى تحقيق السياسة الوطنية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في مصر بغرض الحفاظ على المقومات الصناعية، وحماية فئات العمال من التأثيرات الصحية الخطيرة الناجمة عن المخاطر المرتبطة بالعمل أو بيئته أو شروطه.

وفي هذا الصدد قال الدكتور تامر بدوي وكيل أول الوزارة مدير المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل: إن المركز قام خلال يناير الماضي بتدريب 504 متدرباً على مختلف البرامج الخاصة بالسلامة والصحة المهنية من المستويات الأساسية والمتقدمة والنوعية من خلال تنفيذ 24 برنامجاً تدريبىاً داخل مقر المركز ومقار الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية .

كما تبدأ مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر اليوم في قبول طلبات الراغبين في شغل 81 فرصة عمل في عدد من المنشآت السياحية في مجال الفندقة ، برواتب تتراوح بين 2400 جنيه إلى 5000 جنيه ، للمؤهلات المتوسطة ، خبرة وبدون.

أعلن ذلك وزير القوي العاملة ، أن هذه الفرص تأتي في إطار دور وزارة القوى العاملة في تشغيل الشباب في القطاع الخاص وتأهيلهم لدخول سوق العمل.

ونظمت مديرية القوى العاملة ندوة بعنوان : "الشمول المالي وخدمات البنوك للقطاع الحكومي"، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ، يأتى ذلك فى إطار حرص المديرية على المشاركة وتنظيم الفعاليات المجتمعية والتطوعية وإيماناً بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية فى هذا الشأن وتحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان .

حضر الندوة ، آمال فهمي عضو المجلس القومي للمرأة ، وأحمد مجدي ووليد حاتم شوقي مسئولين مبيعات ببنك مصر ، والسيد أحمد مسئول فرع جهاز المشروعات ، ومجموعة من خريجي التدريب المهني بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة في المحافظة .

وقامت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بتعيين أولى دفعات من "قادرون باختلاف" بأحد كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال "كول سنتر" وذلك براتب ٢٤٠٠ جنيه ، في إطار توجيهات محمد سعفان وزير القوى العاملة بالبدء في تطبيق قرار المجلس القومي للأجور رقم ٥٧ لسنة ٢٠٢١ باحتساب الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وذلك اعتبارا من الأول من يناير ٢٠٢٢

وتابعت وزارة القوى العاملة من خلال مديرياتها ببورسعيد ما تم الاتفاق عليه مع شركة "أبيك" العالمية لصناعة المواسير بحصول العمال علي مطالبهم المشروعة، والتأكد من استمرار العمل بالمصنع بعد توقف العمل استمر 10 أيام ، وتعهدت الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحصول العمال علي مطالبهم المشروعة بالطرق الودية، وتوعية العمال باتباع القنوات الشرعية عند المطالبة بحقوقهم التي كفلها لهم القانون.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة : إن وزير القوى العاملة محمد سعفان، كان قد أصدر توجيهاته لمدير المديرية السيد السنجابي، بالتواصل مع إدارة الشركة لحل مشكلة العاملين بالطرق الودية، وحصول العمال على حقوقهم كاملة طالما أنها فى الإطار القانوني .

ونظمت مديرية القوي العاملة بالفيوم "مكتب تشغيل كوم أوشيم" ندوة تثقيفية حول قرار الحد الأدنى للأجور وكيفية تطبيقه وفقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ومستجداته ومجريات العمل علي أرض الواقع ، وذلك بمشاركة 23 شركة ومصنع من شركات القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة .

في مستهل الندوة رحبت هناء عبد الفتاح مدير مديرية القوى العاملة بالفيوم ، بممثلي شركات القطاع الخاص الحضور ، مؤكدة تطبيق الحد الأدنى للأجور وهو 2400 جنيه بداية من شهر يناير الجاري محسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج" من المادة الأولي من قانون العمل"، لكل العاملين بمنشآت القطاع الخاص طبقا للقرار رقم 57 لسنة 2021 الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهذا الشأن .

كما نظمت مديرية القوى العاملة بالغربية ندوة بعنوان:" المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة وتأمين بيئة العمل" في إطار قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠١٣ ، في مصنع الأمير للألياف الصناعية في مركز زفتى ، وذلك ضمن سلسلة ورش العمل التي بدأتها وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية لنشر ثقافة العمل الآمن وكيفية تأمين بيئة العمل وتعزيز فرص المرأة ومساندتها والتعريف بالوحدة وأهدافها.

وقال وزير القوي العاملة في رسالة للندوة : إن مصر ممثلة فى وزارة القوى العاملة تعتبر من أولى الدول التى قامت بإنشاء وحدة المساواة بين الجنسين وأصبحت مثلاً يحتذى به بين دول العالم، مشيرا إلى أنه تم إنشاء أول وحدة للمساواة فى بداية عام 2019 وتم تعميم الوحدة فيما بعد على جميع مديريات القوى العاملة فى عام 2020.

وأعلنت مديرية القوى العاملة بالدقهلية أنه تم نقل وحدة التدريب المتنقلة من حضر شربين إلي قرية الحصص مركز شربين بمحافظة الدقهلية، وبدء الدورات التدريبية بها على مهن التفصيل والحياكة ، والسباكة الصحية .

جاء ذلك خلال متابعة سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهني بالمحافظات والتدريب بالوحدات المتنقلة، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما شمل حصاد الأسبوع تعيين 3675 شاب منهم 41 " قادرون باختلاف" في 5 محافظات ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ ، والبحر الأحمر ، والأقصر ، و البحيرة ، والفيوم ، بلغت 612 ألفاً و285 جنيه ، والتفتيش على 2258 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن إستخراج 3741 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 3741 عاملا.

وامتد الحصاد ليشمل ، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 67 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 80 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير : إن المستحقات بلغت 138 ألفاً و 929 دولاراً ،أى ما يعادل 2 مليون و 175 ألف جنيه مصري تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة وتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

كما استطاع مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، من الحصول على مستحقات 3 مواطنين مصريين متوفين، بلغت 403 آلاف و 107 ريالًات سعودية، أي ما يعادل مليون و802 ألفاً و148 جنيها تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة ، إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطنين المتوفين الثلاث ، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولًا بأول.

وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد رئيس المكتب العمالي بجدة، لفت فيه إلي أن المملكة العربية السعودية سوف تبدأ من بعد غد الأربعاء في تنفيذ قواعد جديدة للمغادرين والقادمين إلينا فيما يتعلق بلقاح كورونا .

وقال الملحق العمالي بجدة في تقريره لوزير القوى العاملة: إن هذه القواعد تشترط مغادرة المواطنين إلي خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح (كوفيد-19) لمن أمضى 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية ، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاما ، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

كما تلقى وزير القوى العاملة ، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف عن أن قانون تنظيم علاقات العمل الجديد في القطاع الخاص استحدث ثلاثة أنماط من أنواع العمل، إلى ‌جانب النمط السائد حالياً في سوق العمل "الدوام الكامل"، حيث يعمل العامل لدى صاحب عمل واحد عدد ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل.

وأخيراً ، نجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان، في استرداد 7.5 مليون ليرة لبنانية قيمة تنازل عن الكفالة المصرفية لـ 5 عمال مصريين، موضحا أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي، يتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزير تلقى تقريراً ، عبر الملحق العمالي شيرين سيد عبد الجواد رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت، أشار إلي ما تم تحقيقه من إنجازات خلال يناير 2022، حيث تم اعتماد 7 عقود عمل، وتسوية شكوى واحدة وديا، وإحالة شكوى إلي القضاء ، حيث تلقى المكتب شكوتين عماليتين تقدم أصحابها للمكتب.