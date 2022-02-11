إصابة أم وأبنائها بتسمم بسبب وجبة فاسدة في سوهاج

أُصيبت أم وأبنائها الخمسة، اليوم الجمعة، بحالة تسمم عقب تناولهم وجبة غذائية فاسدة وتم نقلهم جميعًا إلى المستشفى ووُضِعوا تحت الملاحظة الطبية في محافظة سوهاج.

وتلقى شرطة النجدة بلاغًا يفيد بإصابة أسرة كاملة بحالة إعياء وألم بالبطن وقيئ مستمر وتم نقلهم جميعًا للمستشفى الجامعي وتم تقديم أوجه الرعاية الطبية لهم.

وبالفحص تبيَّن أن المصابين هم كلا من: (عمر. م) - 19 سنة، و(حازم. م.ج) - 11 سنة، و(هبة. م.ج) - 10 سنوات، و(نور. م. ج) - 9 سنوات، و(منة. م. ج) - 7 سنوات، و(صفاء. م) -41 سنة إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وهم مصابين بحالة إعياء والم بالبطن وقيئ مستمر، وتم حجزهم باستقبال قسم الباطنة بالمستشفى.

وبسؤال المصابين، أقرَّوا أن سبب إصابتهم حدثت عقب تنولهم طعامًا فاسدًا، ونفوا الشبهة الجنائية تم تحرير محضرًا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.