الجمعة 11 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق فى وفاة 3 عمال فى بيارة صرف صحى بالفيوم

وفاة 3 عمال في بيارة
وفاة 3 عمال في بيارة صرف صحي بالفيوم

صرحت النيابة العامة، اليوم الجمعة، بدفن جثامين عاملين من3، لقوا مصرعهم أثناء تأدية عملهم سقوطا في بيارة صرف صحي بمحافظة الفيوم، وتسليم الجثامين لذويهم، كما أمرت النيابة باستدعاء عدد من المسئولين عن العمل بالشركة للاستماع لأقوالهم، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية وسرعة انتشال جثمان عامل ثالث لقى مصرعه في الحادث وجرفها التيار.

و لقي 3 عمال نجارين مسلح يعملون بشركة للمقاولات ومقرها دار السلام بالقاهرة لتطوير شبكة الصرف الصحي، بداية من ميدان الشيخ حسن حتي نقابة المحامين بالفيوم، مصرعهم إثر سقوطهم في بيارة صرف صحي، أثناء فك الشدة الخشبية الخاصة بالبيارة بالخط الصرف العمومي، أمام محكمه الفيوم، وتم انتشال جثتين وسحب تيار الصرف الجثة الثالثة ولم يتم العثور عليها حتي الآن.

وتلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد أمير السحلي مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بغرق ثلاثة عمال داخل بياره صرف صحي أثناء فك الشدة الخشبية للخط العمومي أمام محكمه الفيوم. 

 وأنه تم انتشال جثتين ومحاولات لإيجاد الجثة الثالثة وعلي الفور توجهت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، بمرافقة قوات الغطس التابعة لشركة المياه والصرف الصحي وفرق الحماية المدنية لانتشال الجثة الثالثة التي سحبت من قوه التيار المائي لصرف الصحي.

النيابة دفن مصرع صرف صحي محافظة الفيوم

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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