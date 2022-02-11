الجمعة 11 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 11-2-2022

الدولار
الدولار

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الحكومية والاستثمارية استقرارًا كبيرًا خلال فترة التعاملات اليوم الجمعة، حيث بلغ 15,71 جنيه بانخفاض قرشين عن الأمس، وذلك في أول أيام إجازة البنوك الأسبوعية وأيضًا البورصة المصرية،  فى ظل اهتمام قطاع كبير من المتعاملين سواء رجال الأعمال أو الاقتصاديين بمتابعة معدلات أسعار صرف الدولار يومياً لارتباطه بأسعار التداول في البورصة وأسعار عديد من السلع والمنتجات بالأسواق.


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم

بالإضافة إلى ذلك، استمرت معدلات السحب الطبيعية على العملات الأجنبية مما ساهم في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في جميع فروع البنوك الحكومية والخاصة بمختلف محافظات الجمهورية، خاصة مع قيامها بتوفير الكميات المطلوبة من الدولار لجميع العملاء لتحقيق إستقرار الاسعار بالسوق المصرفية.

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

كذلك شهد سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه، استقرارًا، اليوم الجمعة، وبلغ مستوى 15,65 جنيه للشراء  15,76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال فترة التعاملات.


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

كما شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري استقرارا عند مستوى 15,66 جنيه للشراء، بينما بلغ  15,75 جنيه للبيع خلال التعاملات اليوم.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

وكشفت شاشات التداول في فروع بنك مصر، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي 15,65 جنيه للشراء بينما سجل 15,76 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

وأيضًا استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى  15,65 جنيه للشراء بينما سجل 15,75 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

كما كشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15,66 جنيه للشراء 15,75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كذلك بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري،  15,65 جنيه للشراء بينما سجل 15,74 جنيه للبيع اليوم .


سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

وهيمنت معدلات الاستقرار  بالنسبة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي  بمستوى 15,65 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15,74 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

كما شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15,66 جنيه للشراء 15,74 جنيه للبيع خلال التعاملات.

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك بلوم

وفي النهاية، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء عند 15,66 جنيه بينما البيع عند 15,74 جنيه، في بنك بلوم خلال فترة التعاملات اليوم.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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