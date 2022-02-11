مقتل خامس صحفى فى ولاية أواكساكا المكسيكية منذ بداية العام

قال أرتورو بيمبرت المدعي العام في ولاية أواكساكا المكسيكية، في مقابلة مع قناة Milenio TV، إنه تم اغتيال الصحفي هيبر لوبيز فاسكويز بالرصاص مساء الجمعة في الولاية.

وأشار المدعي العام إلى أن الشرطة، تمكنت من اعتقال اثنين من الجناة، وأضاف: "تم اعتقال قاتلين، وقريبا سنباشر التحقيق معهما".

ووفقا لبعض وسائل الإعلام المحلية، قتل الصحفي هيبر لوبيز فاسكويز بالرصاص في منطقة إسبينال سالينا كروز أثناء قيادته لسيارته، وتم اعتقال القاتلين في مكان الحادث.

وهذه خامس جريمة قتل لصحفي في المكسيك منذ بداية العام الجاري.

في نهاية شهر يناير، وبعد مقتل أحد الإعلاميين، نظم الصحفيون اعتصامات واحتجاجات في 40 مدينة في جميع أنحاء البلاد، للمطالبة بالأمن والتحقيق في الجرائم التي تمر دائما دون عقاب.

وفقا لمعطيات منظمة Articulo 19، المختصة في الدفاع عن حقوق الإنسان، تم اغتيال سبعة صحفيين في المكسيك في عام 2021، وهو أعلى رقم في العالم.

وعلي صعيد آخر ، أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 9242 إصابة جديدة بفيروس كورونا و206 وفيات أخرى ناجمة عن كوفيد -19.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في المكسيك منذ بدء الجائحة إلى خمسة ملايين و160767 والوفيات إلى 309752.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.