الجمعة 11 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل شخصين على متن طائرة «أن-2» تحطمت فى كامتشاتكا

تحطم طائرة
تحطم طائرة

قال محافظ إقليم كامتشاتكا فلاديمير سولودوف، إن تحطم طائرة من طراز "أن-2" في المنطقة، أسفر عن مقتل شخصين كانا على متنها.

و حسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الإخبارية  الفرنسية، قبل ذلك أفاد شهود عيان بعد ظهر يوم الجمعة، بسقوط طائرة خفيفة بمحرك واحد من طراز "أن-2" في محيط قرية كورياكي بمنطقة يليزوفسكي في إقليم كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي.

وذكر المحافظ أن الطائرة التابعة لشركة  "كامتشاتسكي كريتشيت" كانت متوجهة مع حمولة من البضائع إلى قرية تملات بمنطقة كاراغينسكي.

وأضاف المحافظ: "كان على متن الطائرة اثنان من افراد الطاقم، و بحسب معلومات اولية من وزارة الطوارئ فقد قتلا في حادث تحطم الطائرة والحريق الذي نشب بعد ذلك".

من جانبها قالت مديرية حالات الطوارئ بالمنطقة، إن  الطائرة تحطمت أثناء إقلاعها على بعد كيلومتر واحد من مدرج قرية كورياغي. و أ شارت المديرية في بيانها، إلى أنه تم العثور على جثتين في الطائرة المنكوبة بعد إخماد النيران فيها.

ويجري التحقيق في الوقت الراهن، لتحديد أسباب و ملابسات الحادث.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 65 طائرة أجنبية أجرت عمليات استطلاع قرب الأجواء الروسية خلال الأسبوع الأخير.

 

و أوردت صحيفة "النجم الأحمر" التابعة لوزارة الدفاع الروسية بيانات تفيد بأن محطات الرادار الروسية رصدت 50 طائرة استطلاع و 15 طائرة مسيرة بالقرب من الأجواء الروسية.

 

وو حسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس”الأخبارية  الفرنسية أشارت بيانات وزارة الدفاع إلى أن المقاتلات الروسية أقلعت 3 مرات لمنع الطائرات الأجنبية من انتهاك الأجواء الروسية، وأن جميع التحليقات للطائرات الأجنبية تابعتها الرادارات الروسية.

 

و أكدت وزارة الدفاع منع وقوع أي انتهاك للأجواء الروسية.

قتل مقتل طائرة شخصين قتل شخص شخص تحطم طائرة مقتل شخص كامتشاتكا صين شخصي مقتل شخصين

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم فقط.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادى 2022 الترم الأول

«ظهرت الآن».. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط على بوابة التعليم الأساسى

بعد اعتمادها رسميًا.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

طه حسين فى القرن الحادى والعشرين

خيري حسن

سعد الدين الشاذلي.. الكبرياء.. الذى لا يغيب!

د. بهي الدين مرسي

كيف يغادر العظماء الحياة؟

ماجد حبته

حقوق الإنسان وأمواله المنهوبة

حسين دعسة

إعادة أممية لتعريف التقدم فى عالم يسوده القلق

لواء. محسن الفحام

جرائم الاخوان....وإنتصار الهوية

لواء.حمدى البطران

مشكلة الانتقال في الصعيد

د. أحمد مجاهد

المشاغب العبقري.. كيف حمل بيرم التونسى المعجون بـ«الفصحى» لواء شعر العامية المصرية؟

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: المواقف الدولية لا ترتقى لمستوى بشاعة جرائم الاحتلال

لابيد: إيران تشكل خطرًا على العالم وليس إسرائيل فقط

بإجمالى 12 طائرة.. إسرائيل تسلم أمريكا 4 مقاتلات «F16»