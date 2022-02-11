مقتل شخصين على متن طائرة «أن-2» تحطمت فى كامتشاتكا

قال محافظ إقليم كامتشاتكا فلاديمير سولودوف، إن تحطم طائرة من طراز "أن-2" في المنطقة، أسفر عن مقتل شخصين كانا على متنها.

و حسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الإخبارية الفرنسية، قبل ذلك أفاد شهود عيان بعد ظهر يوم الجمعة، بسقوط طائرة خفيفة بمحرك واحد من طراز "أن-2" في محيط قرية كورياكي بمنطقة يليزوفسكي في إقليم كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي.

وذكر المحافظ أن الطائرة التابعة لشركة "كامتشاتسكي كريتشيت" كانت متوجهة مع حمولة من البضائع إلى قرية تملات بمنطقة كاراغينسكي.

وأضاف المحافظ: "كان على متن الطائرة اثنان من افراد الطاقم، و بحسب معلومات اولية من وزارة الطوارئ فقد قتلا في حادث تحطم الطائرة والحريق الذي نشب بعد ذلك".

من جانبها قالت مديرية حالات الطوارئ بالمنطقة، إن الطائرة تحطمت أثناء إقلاعها على بعد كيلومتر واحد من مدرج قرية كورياغي. و أ شارت المديرية في بيانها، إلى أنه تم العثور على جثتين في الطائرة المنكوبة بعد إخماد النيران فيها.

ويجري التحقيق في الوقت الراهن، لتحديد أسباب و ملابسات الحادث.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 65 طائرة أجنبية أجرت عمليات استطلاع قرب الأجواء الروسية خلال الأسبوع الأخير.

و أوردت صحيفة "النجم الأحمر" التابعة لوزارة الدفاع الروسية بيانات تفيد بأن محطات الرادار الروسية رصدت 50 طائرة استطلاع و 15 طائرة مسيرة بالقرب من الأجواء الروسية.

وو حسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس”الأخبارية الفرنسية أشارت بيانات وزارة الدفاع إلى أن المقاتلات الروسية أقلعت 3 مرات لمنع الطائرات الأجنبية من انتهاك الأجواء الروسية، وأن جميع التحليقات للطائرات الأجنبية تابعتها الرادارات الروسية.

و أكدت وزارة الدفاع منع وقوع أي انتهاك للأجواء الروسية.