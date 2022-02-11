الجمعة 11 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإعلام اليمنى: استهداف الحوثيين مطار أبها يؤكد نهجهم فى زعزعة أمن المنطقة‏

معمر الإرياني
معمر الإرياني

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن استمرار مليشيا الحوثي في الإستهداف المتعمد للأعيان المدنية والمدنيين في المملكة العربية السعودية، تأكيد على مضيها في نهج التصعيد، واستمرارها في اتخاذ الإرهاب نهج ووسيلة لتحقيق أهدافها الخبيثة، وتحركها كأداة إيرانية لنشر الفوضى وزعزعة أمن واستقرار المنطقة‏.


وأوضح الإرياني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران لمطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية بطائرة مسيرة (مفخخة)، والذي أسفر عن إصابة 12 مدنياً من الموظفين والمسافرين في المطار من جنسيات مختلفة، جراء سقوط شظايا اعتراض الطائرة بمحيط المطار، جريمة حرب، وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية‏.


وجدد الإرياني، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بدعم جهود الحكومة الشرعية في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب وتثبيت الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، والتحرك بشكل فوري لتصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية وملاحقة ومحاكمة قياداتها في محكمة الجنايات الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب".

أمن الجنايات الحكومة الاعلام الفوضى إيران الإرهاب اليمن سعودي سياحة محاكمة ورد الدولى لسعودية الحوثيين السعودية موظف ألم

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