سوريا والعراق تبحثان تنمية التعاون المائى بين البلدين عبر البرنامج الهيدرولوجى الدولى

بحثت سوريا والعراق، سبل تنمية التعاون المائي بين البلدين، من خلال قيام اللجنتين الوطنيتين للبرنامج الهيدرولوجي الدولي التابع لمنظمة اليونسكو اليوم، بمناقشة الخطة الاستراتيجية للمرحلة التاسعة من البرنامج المعني ببحوث وإدارة قضايا المياه وذلك خلال اجتماع افتراضي عقد اليوم.



وناقش الجانبان تنفيذ المواضيع ذات الأولوية في خطة البرنامج والتي تركز على البحث العلمي والابتكار والتوعية المائية لخدمة الاستدامة وسد الفجوات في البيانات والمعرفة والإدارة المتكاملة للموارد المائية في ظل التغيرات المناخية وآليات التكيف معها والتخفيف من آثارها، وفقا لما أوردته قناة "الإخبارية السورية".



ويأتي الاجتماع في إطار تنمية التعاون المائي بين البلدين وتنفيذا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني إلى سوريا في بداية شهر فبراير الجاري.



وشارك في الاجتماع من الجانب السوري رئيس اللجنة الوطنية السورية للبرنامج الهيدرولوجي، المهندس أسامة الأخرس، وأمين عام اللجنة الوطنية لليونسكو الدكتور نضال حسن، وممثلون عن وزارات الإدارة المحلية والبيئة والزراعة، ومن الجانب العراقي مدير عام هيئة الموارد المائية المهندس حاتم حميد حسن.



يذكر أن البرنامج الهيدرولوجي الدولي هو برنامج الأمم المتحدة الدولي الحكومي الوحيد المعني بالبحوث المتعلقة بالمياه وإدارة قضاياها.



وعلى صعيد آخر، أدانت سوريا، الهجوم الإسرائيلي "المزدوج" الذي استهدف أراضيها فجر الأربعاء، وأدى إلى مقتل جندي وإصابة خمسة آخرين، وحذرت من مخاطر استمرار الاعتداءات الإسرائيلية "المتكررة" على الاستقرار في المنطقة.



وقالت الخارجية السورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية «سانا»- إن دمشق "تدين بشدة العدوان الإسرائيلي المزدوج الجبان فجر اليوم على الأراضي السورية من اتجاه العاصمة اللبنانية بيروت، ومن اتجاه الجولان السوري المحتل".



وأضافت، أن "هذا العدوان يشكل انتهاكا مضاعفا لمبادئ القانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بلبنان وسوريا ولا سيما قرار مجلس الأمن حول فض الاشتباك رقم 350 لعام 1974".