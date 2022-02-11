الجمعة 11 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

عضو لجنة الإسكان بـ«الشيوخ» يطالب بتفعيل قرارات استثمار وتنمية الأراضي الزراعية

النائب وليد التمامى
النائب وليد التمامى

ثمن النائب وليد صلاح التمامي عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، قرار الحكومة بتطبيق عدد من الجزاءات على المواطنين الذين يعتدون على الأراضي الزراعية وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية .

وقال عضو لجنة إسكان الشيوخ، أن الأراضي الزراعية أصبحت مهددة بالانقراض بسبب التعديات العشوائية والهمجية التي تتم من قبل بعض المواطنين، والتي كانت تتم بسبب انعدام الضمير لدى بعض الموظفين بالمجالس المحلية الذين كانوا يتواطؤون معهم في ذلك ويتركونهم يتمادون في التعديات دون رادع .

وأكد النائب وليد التمامى، أن قرار الحكومة بإيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية، سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم، سوف يساهم بشكل كبير في وقف التعديات على الأراضي الزراعية .
 

وطالب الحكومة بضرورة تفعيل قراراتها بشكل حاسم وفي اسرع وقت، وذلك حفاظاً على الأمن الغذائي المصري، وحفاظاً على الحزام الأخضر ، وكذلك العمل على تنمية واستثمار الرقعة الزراعية .

وكان مجلس الوزراء قد استعرض في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف التعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات التي يتم اتخاذها بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية.

كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية سيتم التعامل معه بكل حسم، كما ستقوم الأجهزة المعنية بالدولة بإزالة أية تعديات بكافة صورها وأشكالها، كما سيتم اتخاذ إجراءات رادعة في هذا الشأن، بالإضافة إلى إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية؛ سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه بداية من اليوم الخميس سيتم تطبيق جزاء الحرمان من الدعم حال ارتكابه جريمة التعدي على الأراضي الزراعية، وتابع:" الحالات التى سترتكب بداية من اليوم يتم تطبيق القرارات عليها، ومنها اعتبار جريمته مخلة بالشرف".

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