الخميس 10 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

انتهاء تصوير «فى القلب» بحضور سوسن بدر وخالد سليم (صور)

فيلم في القلب
فيلم في القلب

انتهى صناع فيلم "في القلب" من تصوير المشاهد المتبقية من العمل بحضور عدد كبير من أبطاله ومنهم النجوم خالد سليم ومنة فضالي وتوني ماهر وسوسن بدر وهالة فاخر وساندرا، والمشرف العام على الإنتاج عبدالله منصور، ومدير التصوير محمد عزالعرب والمخرج مرقس عادل، حيث سادت كواليس التصوير حالة من السعادة على كل فريق العمل احتفالا بنهاية التصوير.

فيلم في القلب

كانت بطلة العمل نسرين طافش انتهت من تصوير دورها بالفيلم منذ فترة لارتباطها بتصوير المسلسل الدرامي الجديد “جوقة عزيزة”  والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

من جانبه، بدأ المخرج مرقس عادل عمليات المونتاج استعدادا لعرض الفيلم خلال الفترة المقبلة وذلك بعد أن انتهى من تصوير جميع المشاهد ما بين مصر ودبي والإمارات، إضافة إلى تصوير الأفيشات التشويقية للفيلم المقرر أن يصدرها كوكبة من نجوم العمل. 

فيلم في القلب

تدور أحداث فيلم "فى القلب"، فى إطار رومانسي، من خلال محاولة إحدى السيدات إفساد علاقة الحب بين خالد سليم وزوجته إنجى كيوان، بعد إخباره أن زوجته تخونه مع أقرب أصدقائه، ومن هنا يدخل فى مرحلة الشك، قبل أن تتعرض زوجته لحادث يؤدى لوفاتها، ليدخل بعدها فى قصة حب مع نسرين طافش.

"في القلب" بطولة خالد سليم ونسرين طافش ومنة فضالي وسوسن بدر ومحمد عز وهالة فاخر وتوني ماهر، إنجي كيوان، كريم سرور، يوستينا، و اللبنانية ساندرا، وغيرهم من النجوم، معالجة و سيناريو وحوار محمد ألمظ، وعادل مرسي، وفكرة إسحق إبراهيم، وإنتاج الريماس للإنتاج الفني للمنتج إبراهيم اسحق و إخراج مرقس عادل.

فيلم في القلب
فيلم في القلب 
فيلم في القلب
فيلم في القلب
فيلم في القلب في القلب انتهاء تصوير فيلم في القلب في القلب خالد سليم النجمة سوسن بدر

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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