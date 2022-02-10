روسيا تفرض غرامة مالية على «جوجل» لانتهاكها مصالح المستخدمين

أفادت وكالة رويترز الأمريكية، اليوم الخميس، بأن شركة جوجل تواجه غرامة مالية، بعد أن قالت هيئة الرقابة الروسية لمكافحة الاحتكار إن شركة التكنولوجيا الأمريكية انتهكت القواعد المتعلقة بتعليق وحظر الحسابات على خدمة الفيديو على موقع يوتيوب.

وذكرت الخدمة الفيدرالية الروسية لمكافحة الاحتكار (FAS)، الخميس، إن الغرامة سيتم تحديدها خلال تحقيق إداري، مضيفة أن سلوك جوجل ينتهك مصالح المستخدمين ويقيد المنافسة.

وقالت الشركة وهي وحدة تابعة لشركة Alphabet (GOOGL.O): "تنتظر Google النص الكامل للقرار من أجل فحصه" .

وفرضت روسيا عدة غرامات صغيرة على جوجل العام الماضي لفشلها في حذف محتوى تعتبره موسكو غير قانوني ، وهو جزء من حملة أوسع يصفها منتقدوها بأنها محاولة من جانب السلطات الروسية لفرض سيطرة أشد على الإنترنت.

ورفعت القيود في ديسمبر بفرض غرامة قدرها 7.2 مليار روبل (97 مليون دولار) على ما قالت إنه فشل مستمر في إزالة المواد المحظورة. فيما استأنفت Google هذا الحكم.

وقالت FAS في بيان: "وجدت (FAS) أن القواعد المتعلقة بإنشاء وتعليق وحظر الحسابات والتعامل مع محتوى المستخدم على YouTube كانت غير شفافة ومتحيزة ولا يمكن التنبؤ بها".

كان موقع YouTube أيضًا موضوع نزاع طويل الأمد مع قناة Tsargrad TV ، وهي قناة مسيحية أرثوذكسية ، قامت Google بحظره لأن الحساب كان مملوكًا لرجل أعمال روسي مستهدف بالعقوبات الأمريكية.

وأعلن كونستانتين مالوفيف فوزه في تلك القضية في ديسمبر، قائلا إن جوجل يواجه غرامة كبيرة محتملة.

وأثار موقع YouTube أيضًا غضب موسكو بسبب حذف البث المباشر لقناة RT DE الروسية العام الماضي ، وهو جزء من خلاف أوسع أدى إلى قيام روسيا بإغلاق عمليات الإذاعة الألمانية دويتشه فيله في موسكو في وقت سابق من هذا الشهر وتجريد موظفيها من اعتمادهم.