تويتر: إيرادات الإعلانات ونمو المستخدمين أضعف مما نتوقع

أعلنت شركة تويتر، الخميس، أن إيرادات الإعلانات ونمو المستخدمين أضعف من المتوقع، وتوقعت إيرادات أقل من أهداف وول ستريت، ما يشير إلى أن خطتها للتحول لم تؤت ثمارها بعد.

فيما قال موقع التواصل الاجتماعي إنه حقق "تقدمًا ذا مغزى" نحو هدفه المتمثل في الوصول إلى 315 مليون مستخدم و 7.5 مليار دولار من العائدات السنوية بحلول نهاية 2023، وقال إن نمو المستخدمين يجب أن يتسارع في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي هذا العام، وفقا لرويترز.

وارتفعت أسهم الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها بأكثر من 8٪ بعد النتائج، لكنها قلصت تلك المكاسب في التعاملات الصباحية.

وفعّل تويتر عدد من الخاصيات مؤخرا، مثل غرف الدردشة الصوتية والنشرات الإخبارية لإنهاء الركود طويل الأمد وجذب مستخدمين ومعلنين جدد. لكن النتائج الفصلية أثارت تساؤلات حول خطة تويتر، والتي توقع المحللون بوادر تقدم أسرع.

وأفاد البيان، بأن نما المستخدمون النشطون يوميًا أو المستخدمون الذين يشاهدون الإعلانات، بنسبة 13٪ إلى 217 مليونًا في الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر، دون تقديرات الإجماع البالغة 218.5 مليونًا ، وفقًا لبيانات IBES من Refinitiv. كان هذا ارتفاعًا من 211 مليون مستخدم في الربع السابق.

وقالت جاسمين إنبرج، المحللة الرئيسية في إنسايدر إنتليجنس، إن تويتر اكتسب 6 ملايين مستخدم خلال الربع الاخير من العام الماضي، لكنه سيحتاج إلى إضافة أكثر من 12 مليون كل ربع على مدى العامين المقبلين للوصول إلى هدفه البالغ 315 مليون شخص بحلول نهاية عام 2023.

تأتي النتائج الفصلية هي الأولى منذ أن تولى الرئيس التنفيذي باراغ أغراوال الرئاسة في نوفمبر بعد تنحي المؤسس المشارك جاك دورسي عن منصبه كرئيس تنفيذي إلى زيادة التركيز على الهندسة ودمج تقنيات العملات المشفرة وتقنيات blockchain.